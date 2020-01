La actriz no ha dejado a nadie indiferente con su presencia en estos premios.

Aida Ortega | Woman.es

Penélope Cruz ha sorprendido a todos con su presencia en los Premios Feroz 2020. Además, lo ha hecho con una fórmula para invitadas con la que brillarás: chaqueta de lentejuelas blancas sobre una falda de tul negra. Un look con el sello Chanel.

La actriz no ha querido perderse esta edición tan especial para ella por un doble motivo. Uno porque se encuentra entre las nominadas a mejor actriz de reparto por su papel en la película 'Dolor y Gloría', de Pedro Almodóvar, y por otro lado porque se celebran en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, su ciudad natal.

Con su simple aparición hubiese brillado, pero Penélope Cruz ha llevado la elegancia a otro nivel con un conjunto de Chanel formado por una chaqueta entallada con lentejuelas blancas y negras y una vaporosa falda de tul. Como si de una princesa contemporánea se tratase, ha conquistado a todos los presentes con su soberbio estilismo.

En cuanto a la belleza, y debido a su llamativo diseño, la actriz ha dejado su melena 'long bob' suelta y lacia con raya en medio y se ha mantenido fiel al maquillaje natural y favorecedor que tanto le caracteriza.

Y así, de una manera muy natural, Penélope ha vuelto a la ciudad que la vio nacer, crecer y comenzar en el mundo de la interpretación. Una profesión en la que ha llegado a lo más alto. A la espera de ver el look que lucirá en los Premios Goya 2020, para la entrega de los Feroz no ha dudado en escoger uno de esos rompedores looks con los que se alza siempre como una de las mejor vestidas de la noche. En esta ocasión con una arriesgada combinación de tul y lentejuelas.

¡Bravo Penélope Cruz!