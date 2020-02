Netflix permite ver desde hace unas horas cuáles son sus series más vistas, y no están ni 'La casa de papel', ni 'You', ni 'Élite', ni 'Stranger Things'

La plataforma revela al fin algunos datos sobre el consumo de sus contenidos, aunque sin cifras concretas.

Clara Hernández | Woman.es

De todas las plataformas de contenidos en streaming que han aterrizado en España en el último lustro, Netflix es la más popular y la que ha liderado en cierta forma nuestro cambio de hábitos de consumo audiovisual hacia modelos a la carta. Sin embargo, no es fácil traducir ese éxito en cifras porque la firma estadounidense siempre ha sido bastante reacia a compartir sus resultados.

Más allá de que cuenta con unos 167 millones de suscriptores en todo el mundo (en España, podrían ser 3, según algunos estudios realizados por empresas ajenas) o de algún ranking anual que ha facilitado de forma ocasional y algunas noticias como la de que 'La casa de papel' había batido récords convirtiéndose en la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma, no habíamos tenido hasta ahora demasiada información sobre cómo iban las cosas para los contenidos de la casa y cuáles eran los preferidos por la audiencia. Por eso ha causado tanta sorpresa que el servicio de streaming haya incluido, hace unas horas, tres listas en su portal con lo más visto del día.

Bajó el título "Las 10 más populares en España hoy", un primer top muestra los 10 títulos más vistos en Netflix durante el día en el país. Una vez dentro de la pestaña de series, se puede ver el mismo listado solo referido a series; lo mismo ocurre con las películas en la sección correspondiente.

Aunque no incluye cifras, el ranking ha dejado, en sus primeros días, datos interesantes y muchas sorpresas. Por ejemplo, que las ficciones que hemos asumido como más populares y que más titulares y conversaciones han inspirado aparentemente en redes y medios no son, necesariamente, las más vistas (o no figuran entre las diez primeras). Nos referimos, por ejemplo, a 'You', que ha vuelto con fuerzas renovadas; 'Stranger Things', la citada 'La casa de papel' o 'Élite', de la que ya estamos esperando la tercera temporada. En su lugar, una española que también emite Telecinco coronaba el miércoles el ranking de series más vistas y, este jueves, reinaba desde el segundo lugar: 'Vivir sin permiso'.

La número uno, sin embargo, era esta jueves 'Esta mierda me supera' ('I am not okay with this'), la producción que adapta el cómic homónimo de Charles Forsman, el creador de 'The end of the f***ing world', seguramente impulsada por su reciente estreno.

¿Qué otras series figuran en esta lista de favoritas? 'Las chicas del cable' o 'Locke & Key', en el tercer y cuarto puesto respectivamente. Mira la lista completa del jueves, 27 de febrero:

1. 'Esta mierda me supera'

2. 'Vivir sin permiso'

3. 'Las chicas del cable'

4. 'Locke & Key'

5. 'El final del paraíso'

6. 'Narcos'

7. 'Escuela de cachorros'

8. 'Sex education'

9. 'No hables con extraños'

10. 'Riverdale'.

En cuanto a las títulos más vistos de la plataforma en España, sin atender a su formato y que incluye tanto películas como series, indica una cosa: los suscriptores de Netflix son, por ahora, eminentemente seriéfilos y solos dos películas se cuelan en el ranking: 'Su último deseo', que entra en la posición 6, y 'Misión imposible: fallout' (en la posición 10). El ranking final quedaría así:

1. 'Esta mierda me supera'

2. 'Vivir sin permiso'

3. 'Las chicas del cable'

4. 'Locke & Key'

5. 'El final del paraíso'

6. 'Narcos'

7. 'Su último deseo'

8. 'Escuela de cachorros'

9. 'Sex education'

10. 'Misión imposible: fallout'.

