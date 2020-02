Estas tres teorías de 'You' son tan locas… que puede que se cumplan

La tercera temporada de 'You' ya está en marcha (Instagram dixit) y el fan fiction se ha disparado. Estas son las chifladuras que se le han ocurrido a los fans más calenturientos de la serie de Netflix, y nos encantan.

Isabel Serrano | Woman.es

No ha sido una sorpresa para nadie que 'You' iba a tener una tercera temporada (de hecho, lo confirmaron semanas después de emitir la segunda). Pero no podemos evitar que cada vez que Joe Goldberg escoge nueva víctima se nos acelere un poquito el corazón. Ahora, la imagen que la 'showrunner' de la serie de Netflix, Sera Gamble, ha colgado en su Instagram para confirmar que la tercera temporada ya está en marcha, ha desatado la conspiranoia fan en internet.

¿Qué pasará en la tercera temporada de 'You'? Con todo lo que circula por las redes podrían escribir el guion de los próximos 10 capítulos. Pero hay cosas que todos queremos que pasen y por eso hemos seleccionado nuestras favoritas (entendemos que has visto completa la segunda temporada, si no es así, no sigas leyendo). Cuidado que puede haber 'spoilers' de la tercera temporada… o no.

- Vitoria Pedretti (Love), así es la curiosa protagonista de la segunda temporada de 'You'.

- Elizabeth Lail: "Los guionistas de 'You' sabían que la gente apoyaría al acosador.

Spoiler 1. La vecina de al lado y su relación con Joe

Ni con una asesina amorosa en casa el TOC (transtorno obsesivo compulsivo) de Joe de obsesionarse con gente se calma. A Joe le interesa mucho la nuca de la vecina de la casa a la que se ha mudado con Love, una mujer que, por lo que sabemos, lee muchos libros sentada en su patio. ¿Cuál es la teoría fan de quién es esa mujer? Hay muchas apuestas a que, en realidad, es la madre de Joe que nunca le aclaró a nadie si su madre seguía viva o muerta. Y un chico que lo quiere tener todo atado y bien atado como Joe, ¿acaso no es capaz de mudarse al lado de su madre para tenerla de niñera ahora que va a ser papá?

Spoiler 2. Love le va a comer la tostada a Joe

Dos temporadas pensando que Joe era el psicópata con más suerte del mundo (cuántas veces se ha salvado del desastre por pura chiripa, desde aquí le recomendamos que juegue al euromillón) además de un mentiroso perfecto (ese "I’m not a killer" se ha convertido en meme) y llega Love y le da lección de humildad de su vida. A mentirosa nadie la gana, si hay que matar se mata y si para conseguir la familia perfecta e ideal que tiene en su mente debe combinar ambas cosas, pues lo hace. Después de las últimas revelaciones de la segunda temporada todo indica que queda mucha tela que cortar del personaje de Love Quinn y el público quiere saber más sobre ella. ¿La solución fan a este dilema? Love va a ser la verdadera protagonista de la tercera temporada de 'You'. Lo sentimos, Joe, pero siempre os podéis matar entre vosotros para decidir quién será la voz en off de la tercera temporada.

Spoiler 3. Joe recibirá su merecido

Sería matar la gallina de los huevos de oro, pero parece que el público está dispuesto a hacerlo. La manera en que a Joe se le va a complicar mucho la vida (e incluso la muerte) es de lo más variada si hacemos caso a todas las teorías que circular por la red. La que cobra más fuerza es que Ellie está uniendo la línea de puntos ya acabará vengándose de Joe y exponiéndolo. Otros afirman que será la película del malogrado Forty la que hará ese trabajo. Y los más lanzados opinan que Love, en realidad, está simulando su embarazo y que va a tener que matar a Joe cuando se acerque el momento del parto. ¿Cuál crees tú que será la manera en que Joe/Will pagará por sus crímenes? Sea como sea, en 2021 nos tragaremos diez nuevos episodios de You.