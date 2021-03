La entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey ha resultado tan impactante como anunciaban.

Clara Hernández

La anunciada entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah Winfrey, que se ha emitido en la madrugada de este lunes en la CBS, ha resultado ser tan o más explosiva de lo que se preveía, dejando cientos de titulares y a la Casa Real Británica en entredicho.

"Simplemente, ya no quería seguir viviendo", ha llegado a confesar Meghan Markle en uno de los momentos más dramáticos del espacio, donde ha asegurado que le era difícil sobrevivir a las presiones que la rodeaban, algo que confió finalmente al príncipe Harry, pese a que le daba mucha vergüenza hacerlo.

"Me daba vergüenza decírselo a Harry porque sé cuánta pérdida ha sufrido pero sabía que si no lo decía, lo haría (quitarse la vida). Simplemente, no quería seguir viviendo, era un pensamiento constante, claro, real y aterrador (...). Pensaba que era lo mejor para todos", aseguró.

Su revelación se agrava cuando acusa a los funcionarios de Casa Real, pese a su ansiedad y la preocupación del príncipe Harry por su salud, de desoír sus deseos de buscar ayuda médica para evitar que el tema trascendiera a la prensa. Meghan se describe como una presa en palacio: "No podía ni llamar a un Uber", afirmó.

Asimismo, la duquesa de Sussex se refiere al color oscuro de la piel de su bebé, Archie, que al parecer preocupaba a algún miembro de la familia real, algo que ha sido uno de los puntos más polémicos y comentados después en redes. Incluso, afirma, muy emocionada, que hubo conversaciones sobre ese tema en palacio ante las que Harry estuvo presente.

La duquesa de Sussex ha preferido no decir el nombre de la persona que inició esa conversación porque sería "muy perjudicial".

Las rumoreadas diferencias entre Meghan Markle y Kate Middelton, que tantos ríos de tinta han inspirado en la prensa británica, también parecen estar sustentadas en hechos reales, según algunas menciones de Meghan.

"Se dijo que la habías hecho llorar (a Kate)", dijo en un momento Oprah Winfrey. "Fue exactamente al revés", aseguró Meghan, indicado que la esposa del príncipe Guillermo había sido quien la había hecho llorar a ella, aunque prefirió no facilitar más detalles de lo ocurrido por no "desprestigiarla". Luego, "(Kate) se disculpó, me trajo flores y se responsabilizó de ello", ha afirmado, sin aclarar el motivo de discusión.

El príncipe Harry se ha incorporado a la segunda parte de la entrevista para mostrar su apoyo cerrado a su esposa y explicar que la pareja tomó su decisión de marcharse por la falta de comprensión de su familia, haciendo hincapié en el racismo de algunas coberturas de noticias.

"Estoy feliz de estar sentado aquí contigo, con mi esposa a mi lado", ha dicho a Oprah, "porque no puedo ni imaginarme cómo debió de ser para ella (su madre, Lady Di) pasar este proceso ella sola", ha declarado, comparando la situación de Meghan con la de su progenitora. "Ha sido increíblemente difícil para los dos, pero al menos nos teníamos el uno al otro", ha añadido, subrayando la soledad de Diana de Gales y sosteniendo la mano de Meghan.

Pese a la gravedad de algunas de las afirmaciones de Meghan, el humor también ha estado presente en el encuentro, que ha traído noticias felices. Así, a pareja ha desvelado el sexo de su bebé: será niña. ¡Enhorabuena! También, su intención de no tener más hijos porque con dos ya está "hecho", ha respondido el prícipe a la pregunta de Oprah al respecto.

Entre los momentos más divertidos, figuran aquellos en los que Meghan explica cómo aprendió a hacer reverencias unos minutos antes de que le presentaran a la reina Isabel II para saludarla (también indica que con ella siempre tuvo una buena relación).

Por no saber, no sabía ni lo que se esperaba de ella en su nuevo puesto de miembro de la realeza. "No investigué sobre lo que significaba (...), nunca busqué a mi marido online".

Más 'secretos' que ha desvelado el encuentro: el príncipe Harry y Meghan se habían casado en la intimidad solo tres días antes de la ceremonia oficial, ya que consideraban que esta última era un "espectáculo para el resto del mundo" y querían tener su propia boda. Se trata de algo que "nade sabe", puntualizó Meghan.