La entrevista de Oprah Winfrey a Meghan Markle y el príncipe Harry ha repasado la situación financiera de la pareja o su relación con el príncipe Guillermo.

Clara Hernández

La esperada entrevista que Meghan Markle y el príncipe Harry han concedido a Oprah Winfrey, y que ha sido emitida en la madrugada de este lunes por la CBS, ha dejado impactantes declaraciones de la primera, que ha reconocido que sintió deseos de quitarse la vida durante su embarazo de Archie por las presiones de su nueva vida como miembro de la Casa Real británica y por una soledad para la que no encontró consuelo ni apoyo en la institución a la que había comenzado a pertenecer, pese a pedir ayuda.

Han conmocionado especialmente sus palabras acerca de la inquietud que sentía algún miembro de la familia de su marido durante su embarazo por el color de piel que tendría Archie. Y ha sorprendido al dar a conocer que antes de su boda oficial, la pareja ya se había dado el "sí, quiero" en una boda secreta donde solo había habido tres personas: los contrayentes y el arzobispo de Canterbury.

El príncipe Harry se ha incorporado a la entrevista en la segunda parte, donde ha dado otra de las noticias del día: el bebé que esperan será una niña. Además, ha manifestado su preocupación por lo que había tenido que atravesar su esposa, algo que afectó también su vida.

"No estaba preparado para ello (...). Regresé a un punto muy oscuro también. Quería estar ahí por ella", ha asegurado, antes de revelar que cada día que volvía del trabajo una vez que ya hubo nacido Archie se encontraba a Meghan llorando mientras daba el pecho al niño.

Sin embargo, reconoce que no compartió sus temores con su familia. "Ese no es el tipo de conversación que tendríamos", ha indicado, "supongo que me daba vergüenza admitirlo. Respecto a la familia, ellos tienen una mentalidad de 'las cosas son como son'".

La pareja se sintió atrapada (aunque Harry, al principio, no se daba cuenta de ello, admitió). Y no son los únicos que lo estarían, según la opinión de Harry. "Mi padre y mi hermano (están atrapados por el sistema) también", afirmó, "es un entorno que aprisiona en el que muchos de ellos están atrapados". Incluso, el menor de los hijos de Carlos de Inglaterra expresó su "compasión" por ellos, y admitió que su relación no era demasiado fluida (de hecho, insinuó que era mejor la que tenía con su abuela, la reina Isabel II).

"Quiero mucho a William, es mi hermano, hemos pasado un infierno juntos... pero estamos en caminos diferentes", puntualizó.

La razón por la que habían puesto distancia con la Casa Real también salió a la luz. "Ausencia de apoyo y ausencia de comprensión", resumió Harry, cuyo principal miedo era que la historia de su madre, Lady Di, se repitiera. Aunque en un principio, su intención era "seguir sirviendo a la reina, a la Commonwealth y a mis asociaciones militares pero sin financiación pública. Lamentablemente, no hay sido posible".

"Estoy feliz de estar sentado aquí contigo (por Oprah), con mi esposa a mi lado. Porque no puedo ni imaginarme cómo debió de ser para ella (su madre, Lady Di) pasar este proceso ella sola", ha declarado, comparando la situación de Meghan con la de su progenitora. "Ha sido increíblemente difícil para los dos, pero al menos nos teníamos el uno al otro", ha añadido, subrayando la soledad de Diana de Gales y sosteniendo la mano de Meghan.

Otro de los aspectos más destacados de la entrevista es la financiación de la nueva vida de los duques de Sussex. "Me quedé totalmente sin recursos financieros. Mi familia, literalmente, me cortó (la financiación en el primer trimestre de 2020). Si no hubiera tenido la herencia que me dejó mi madre, no hubiéramos podido hacer esto", aseguró el príncipe Harry antes de afirmar que lo que quería era que su familia "estuviera a salvo".