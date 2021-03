Meghan Markle cuenta en la entrevista con Oprah Winfrey por qué discutió con Kate Middleton

Hubo muchas lágrimas de por medio.

PILUCA SANTOS

La esperada entrevista de Megan Markle y el príncipe Harry en la CBS ¡por fin se ha emitido! Esta madrugada le dimos al play y, desde ese momento, no podemos dejar de pensar en otra cosa. ¡vaya titulares nos ha dejado la conversación de los duques de Sussex con Oprah Winfrey! Vamos, que no se han dejado nada en el tintero: los pensamientos suicidas de Meghan Markle, los comentarios racistas de algunos miembros de la casa real británica, el sexo del bebé que esperan… Pero todavía quedaba lo mejor por venir: Meghan Markle ha hablado sin filtros sobre su enfrentamiento en Kate Middleton.

El inicio del conflicto entre las cuñadas arrancó antes de la boda de Meghan Markle y Harry de Inglaterra. Peor no pudieron empezar arrancar su relación. Mientras que, a los ojos del resto, aquella relación era idílica, la realidad era muy distinta, incluso uso lágrimas de por medio.

"Se dijo que la habías hecho llorar (a Kate)", le espetó en un momento de la entrevista Oprah Winfrey. "Fue exactamente al revés", aseguró Meghan, indicado que la esposa del príncipe Guillermo había sido quien la había hecho llorar a ella, aunque prefirió no facilitar más detalles de lo ocurrido por no "desprestigiarla". Luego "(Kate) se disculpó, me trajo flores y se responsabilizó de ello", ha afirmado, sin aclarar el motivo de discusión.

Todo ocurrió en la víspera de la boda, cuando Kate acababa de dar a luz a su último hijo Louis, y, al parecer, se pelearon porque el look que debería llevar “los niños de las flores” (‘los niños de las arras’) en la boda. Mientras Meghan no quería que llevaran leotardos, Kate Middleton opinaba que lo más correcto era que sí. Aunque hay otra versión que dice que cuenta que discutieron porque a Kate Middleton no le gustaba el cómo le quedaba el vestido a la pequeña Charlotte, una de las damitas de honor.

Después de aquello, nada fue igual. Durante la entrevista Oprah le preguntó a Meghan Markle si aquella vez que en 2019 aparecieron juntas en Wimbledon y parecían tan compenetradas mientras sonreían era realmente así. La que fuera protagonista de 'Suit' lo tuvo claro: "nada es lo que parece".