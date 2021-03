¿Quién hizo los comentarios racistas sobre los que Meghan Markle ha hablado en la entrevista con Oprah Winfrey?

La duquesa de Sussex ha confesado que se sintió muy herida por los comentarios sobre su piel y la de su hijo antes de que naciera.

PILUCA SANTOS

La entrevista que Meghan Markle y el príncipe Harry han concedido a Oprah Winfrey están dando mucho de lo que hablar. A través de esta conversación a tres, hemos conocido algunos detalles de cómo ha sido la vida de la pareja durante los años que vivieron en Londres, cómo era la relación con otros miembros de la familia real británica y el porqué de su huida al otro lado del charco. Pero, sin lugar a dudas, uno de los comentarios que más han llamado la atención de la entrevista que ha emitido la CBS han sido los relacionados con el racismo que sufrieron Meghan Markle y su hijo Archie incluso antes de que el pequeño naciera. ¿Fue la reina quién realizó esos desafortunados comentarios?

La duquesa de Sussex contó que en el seno de la familia real británica preocupaba el color oscuro de la piel de su bebé, Archie. Incluso, afirmó, muy emocionada, que hubo conversaciones sobre ese tema en palacio ante las que Harry estuvo presente. Ni Harry ni Meghan Markle quisieron hacer referencia a quién había sido el autor de esas palabras porque sería "muy perjudicial". Harry apuntó: “Nunca voy a compartir esa conversación. En ese momento fue incómodo. Estaba un poco sorprendido".

Sin embargo, la popular periodista ha revelado una confesión que le hizo el hijo de Lady Di fuera de cámaras sobre esas polémicas palabras. Oprah Winfrey confirmó a 'CBS This Morning' que no fueron la Reina ni el Duque de Edimburgo quienes hicieron el presunto comentario racista. "Él [refiriéndose a Harry] no compartió la identidad conmigo, pero quería asegurarse de que yo supiera, y si tuviera la oportunidad de compartirla, que no era su abuela o su abuelo los que formaban parte de esas conversaciones”, reveló la periodista. Y más tarde aclaró: "No me dijo quién formó parte de esas conversaciones".

Oprah ha querido dejar claro que, a lo largo de toda la entrevista, la idea de tanto de Harry como de Meghan Markle era proteger a la reina Isabel II. Entonces, ¿quiénes de las bocas de quién o quiénes pudieron salir todas esas palabras? "Las dos personas que quedan son su padre, el príncipe Carlos o su hermano, el príncipe William, o sus esposas”, comentaron en el espacio de la CBS.