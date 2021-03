Los reyes visitan Andorra: la reina Letizia, impecable con el moño estilo bailarina que ya es su peinado favorito

Apenas un día después de que la princesa Leonor afrontara su primer acto en solitario sin sus padres, los reyes han emprendido su primer viaje oficial fuera de España del 2021. Repasamos todos los detalles del estilismo de doña Letizia Ortiz.

El pelo de la reina Letizia vuelve a convertirse en noticia. Después de acaparar titulares por lucir sus canas al natural, ahora es un recogido el que centra toda nuestra atención: sí, hablamos del moño de bailarina (elegantísimo y muy favorecedor) que no deja de repetir en sus salidas oficiales de estos días y que ha elegido de nuevo este jueves, cuando ha comenzado, impecable y vestida de rojo, su visita oficial a Andorra junto a Felipe VI.

Los reyes han emprendido este viaje -el primero fuera de España del 2021 y el primero, también, al país vecino- tan solo un día después de que la princesa Leonor diera un paso al frente en sus funciones como heredera al trono y asistiera a su primer acto en solitario en representación de la corona. La primogénita de los reyes fue la encargada de presidir la celebración del 30º aniversario del Instituto Cervantes, un acontecimiento que, además de marcar un antes y un después en su vida como futura jefa de Estado, nos dejó varios detalles llamativos en cuestión de estilo.

Por ejemplo, la intención de la princesa de Asturias de seguir los pasos de su madre, doña Letizia Ortiz, en asuntos de moda. Así lo entendemos tras la decisión de Leonor de Borbón de elegir un look 'made in Spain' que ya había llevado antes para una ocasión tan especial. Y es que esta fórmula -reutilizar prendas en lugar de estrenar otras nuevas y priorizar las marcas españolas- es precisamente la pauta que la monarca ha seguido a lo largo del último año de pandemia, incluso para las citas más solemnes del calendario -como la entrega de los premios Princesa de Asturias o el desfile del 12 de Octubre, Día de la Hispanidad, cuando brilló con looks rescatados de su vestidor-.

Sin embargo, si hablamos de pelo, parece que, de momento, la princesa Leonor y la reina Letizia tienen gustos muy diferentes. Ayer, la hija mayor de los reyes apostó por un semirecogido muy juvenil y favorecedor, con su melena rubia con mechas ligeramente ondulada; un peinado radicalmente opuesto al elegante moño de bailarina que doña Letizia Ortiz ha lucido este jueves en su llegada al Principado de Andorra.

No es ninguna sorpresa que la consorte haya elegido esta opción: se trata de un recogido que ha incorporado recientemente a su repertorio y que ya se ha convertido en uno de sus preferidos. Y es que, al igual que este verano optó en numerosas ocasiones por llevar su cabello castaño en una coleta baja, ahora la reina se ha aficionado a este tipo de moños, que tienen el poder de estilizar la silueta al despejar la zona del rostro y el cuello y que, además, son tan apropiados para un compromiso de día como de noche.

Así lo ha demostrado la propia reina Letizia, que últimamente ha lucido este moño en diferentes actos: lo llevó, por ejemplo, a principios de mes durante la entrega de los Premios Nacionales del Deporte en el Palacio Real del Pardo (donde, además, eligió una falda plisada logrando un look completo de bailarina) y días después en su visita a la Real Fábrica de Tapices junto al rey y en el concierto en homenaje a las víctimas del terrorismo que tuvo lugar el pasado 10 de marzo por la noche en el Auditorio de Madrid (en esta ocasión con un 'total black' de Pertegaz).

Durante este viaje de dos días, sus Majestades los Reyes de España se encontrarán con las autoridades andorranas, tanto legislativas como ejecutivas, y conocerán de primera mano los aspectos más destacados de su sistema educativo y su patrimonio cultural.