Los Reyes Felipe y Letizia han abierto su agenda oficial de la semana presidiendo el acto de entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2018, que han tenido lugar en el Palacio Real del Pardo. Estos galardones reconocen a personas o entidades que han participado y han contribuido a impulsar la actividad físico-deportiva y que el año pasado no pudieron entregarse a causa de la pandemia.

Por supuesto, para esta aparición pública doña Letizia no ha decepcionado con su estilismo, basado en la sofisticación que tanto caracteriza sus looks. La fórmula escogida por la reina en esta ocasión, una vez más, se ha basado en sacar partido a una de las prendas de su armario que ya ha lucido en otras ocasiones (porque como sabemos, no le importa repetir o inspirarse en propuestas pasadas siempre y cuando éstas funcionen).

En concreto, hablamos de la falda plisada dorada de corte midi de Massimo Dutti que nos mostró por primera vez el pasado verano y que, con esta ocasión, es la tercera vez que la luce. La primera vez que Letizia apostó por este diseño fue disfrutando de una tarde familiar en Madrid, que la llevó con un top sin mangas ajustado, y la segunda ocasión fue el pasado mes de octubre en los Premios Nacionales de la Industria de la Moda.

Por supuesto, en las dos ocasiones pasadas en las que doña Letizia ha recurrido a este diseño, siempre lo ha sabido combinar con mucha delicadeza y elegancia, y esta vez ha recurrido a la misma fórmula al llevarlo con un básico ajustado de color negro pero adaptado a la temporada de invierno.

Se trata de un diseño muy elegante y favorecedor porque es de tiro alto, con cintura entallada y bajo asimétrico, detalle que aporte un extra de originalidad a cualquier look. Para el acto oficial que ha presidido junto al rey durante el día de hoy, Letizia ha combinado esta falda con un jersey de punto negro ajustado de Hugo Boss, de cuello redondo y manga larga, así como unos salones de tacón alto de Carolina Herrera.

Y si hasta aquí el look de la reina nos ha conquistado, debemos mencionar que también nos ha sorprendido con su peinado al apostar por un moño bajo a la altura de la nuca (en lugar de a la coleta clásica o a la melena suelta con la que está acostumbrada a acudir a los actos oficiales), que le permitía presumir de unos pendientes largos en color azul turquesa preciosos con forma de nudo marinero, que pertenecen a la firma italiana Rod Almayate y gracias a los que consigue dar un toque de color al estilismo y elevarlo al máximo nivel.