La primogénita de los reyes ha acudido a la celebración del 30º aniversario del Instituto Cervantes en Madrid. Una ocasión que marca un punto de inflexión en sus labores como heredera al trono y en el que ha sorprendido con un inesperado gesto.

Llegó el gran día. La princesa Leonor ha estrenado este miércoles su agenda en solitario presidiendo, por primera vez sin la compañía de sus padres ni de su hermana, un acto oficial. El evento en cuestión ha sido la celebración del 30º aniversario del Instituto Cervantes y, aunque todo se ha desarrollado según lo previsto, ha habido un gesto espontáneo con el que la hija mayor del rey Felipe VI y la reina Letizia se ha salido del guion establecido.

Tal como anunciaban que ocurriría desde la Casa Real, Leonor de Borbón ha estado acompañada durante su visita por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Su primera intervención en el acto ha consistido en depositar en la Caja de las Letras el ejemplar de la Constitución que leyó el 31 de octubre de 2018 y el tomo de 'El Quijote' cuya lectura compartió el 23 de abril de 2020 con la infanta Sofía y que estuvo dedicada al personal sanitario y colectivos de servicios esenciales que ponen todo su esfuerzo en la lucha contra el Covid-19.

A continuación, ha realizado un recorrido por las instalaciones del Instituto Cervantes, donde hemos podido apreciar su look al detalle (un vestido de lunares y volantes de la marca española Poète -que estrenó el año pasado en el marco de los Premios Princesa de Asturias 2020- que ha combinado con unos salones de tacón cómodo de las rebajas de Pretty Ballerinas y con un peinado juvenil de lo más favorecedor). Así, a sus 15 años, la princesa ha podido visitar una exposición con una muestra de obras destacadas de la literatura en las distintas lenguas cooficiales en España y ha tenido la oportunidad de conocer los proyectos de digitalización de esta institución.

Precisamente en ese momento ha sido cuando la princesa Leonor ha sorprendido tomando la palabra durante un instante, algo que, a priori, no contemplaba su agenda. En su breve intervención, la heredera de la corona se ha interesado por los miembros del Instituto Cervantes en el extranjero, mostrando preocupación por su interés debido a las restricciones de la Covid. "He leído que ha habido trabajadores del Instituto Cervantes fuera de España que no han podido regresar desde que empezó la pandemia a ver a sus familiares. Me gustaría saber qué tal están, si ha mejorado su situación y si han podido venir", ha enunciado.

La encargada de darle una respuesta ha sido Carmen Noguero, secretaria general de la institución y encargada de dirigir el proyecto de transformación tecnológica de la misma, que ha resaltado la extensa red de personal que el Instituto tiene en todo el mundo, mencionando lugares tan afectados por el virus como Brazil o el este de Asia. Así ha confirmado que algunos de ellos todavía no han podido viajar a España, pero ha mostrado su admiración por el "buen ánimo" con el que están afrontado la situación.

Además, Leonor de Borbón ha querido halagado las nuevas herramientas digitales del Instituto Cervantes, asegurando que es usuaria de las mismas: "Como estudiante de la ESO he utilizado varias veces la herramienta Biblioteca Cervantes virtual y, enhorabuena, es muy útil para mí y para mis compañeros también, muchas gracias", ha añadido.

En este sentido, hace unas semanas saltaba la noticia de que la princesa cursará sus estudios de Bachillerato en Gales, concretamente en el UWC Atlantic College, un prestigioso centro con régimen de internado donde estudiaron miembros de la realeza como el príncipe Carlos o la reina Sofía, y que presume de ofrecer una educación progresista, liberal y vanguardista, con la sostenibilidad entre sus pilares.

Aunque podría intuirse de esto que disminuirá la presencia de la princesa en actos en España y que, en general, la veremos menos, un comunicado de la familia real aseguraba que Leonor compatibilizaría sus estudios "con el progresivo desarrollo de sus compromisos institucionales en España". La elección de un acto previo en solitario a su marcha ratifica su responsabilidad con la corona, su intención de cumplir con los deberes que se le asignen y que no se desentenderá de sus obligaciones oficiales que irán aumentando hasta que cumpla los 18 años y jure la Constitución.