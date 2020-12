Porque te mereces, más que nunca, despedir el año con un look especial.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Durante este año hemos vivido todo tipo de situaciones inéditas y eso, inevitablemente, se ha traducido en nuestro estilo de vida. Como curiosidad piensa que, según datos del 'ecommerce' de Venca, la venta de pijamas se han disparado estos meses un 145%. Otras cifras apuntan a que la demanda de chándales ha crecido -atención- un 800%. También se ha reflejado en nuestras melenas: el consumo de tintes para casa llegó a incrementarse en un 36%, según Nielsen. Entendemos que hay que buscar soluciones caseras (como estos rituales 'beauty'), pero nos negamos a que pases la Nochevieja con una pinza en la cabeza y los leggins polares. Anímate a copiar alguna de estas trenzas que te llevarán la fiesta a casa.

1. CLÁSICAS CON UNA VUELTA DE TUERCA. Lo tradicional no está reñido con el estilo y la tendencia. Taylor Swift nos lo acaba de mostrar con la trenza de raíz de la que se ha vuelto inseparable para el inesperado lanzamiento de Evermore. La estilista Diana Daureo nos explica cómo copiarla: "Se cogen 3 mechones a la altura más o menos de la coronilla y los trenzas una sola vez. Luego, les añades a cada lateral un nuevo mechón y vuelves a hacer una trenza. Esta maniobra la vamos repitiendo hasta que no queden más mechones sueltos. Finalmente, sujetas todo con una goma y ya tienes la ‘Trenza-Evermore' de la cantante". Es importante que no sea tirante para que guarde el mismo estilo bohemio e indie con la que la lleva Taylor. Otra opción clásica es la que vimos en el desfile de Jason Wu (foto superior). Se trata de la trenza baja y prieta de toda la vida, que sale a partir de una coleta, pero se combina con un suave tupé frontal que debes marcar antes de hacer el recogido. Basta con cardar un poco esa zona y aplicar un spray de fijación y acabado 'shine'.

2. EL BOOM DE LAS 'ACCENT BRAIDS'. Las mini trenzas se han convertido en el peinado más resultón de las videollamadas y reuniones online de trabajo. Pero, ¿por qué no darles un aire festivo? Existen múltiples opciones. Puedes hacerte dos justo por detrás de los mechones frontales del flequillo y recoger el resto de cabello en un moñete, una coleta o, si lo prefieres, dejarlo suelto. El toque final lo pondrás si envuelves el final de la mini trenza con un lazo. En lugar del que vimos en el desfile de Max Mara (azul y blanco, más para el día a día), te proponemos que lo hagas con una fina cinta de terciopelo negro, azul marino o granate, o con una de 'glitter' dorado o plateado, perfecta para darle el punto festivo.

Si te ves con posibilidades de ir más allá -y eres lo suficientemente mañosa- copia la propuesta del desfile de Dion Lee: mini trenza de raíz. En ese caso, las modelos las llevaban desde la frente, pero se pueden comenzar un poquito más abajo, sobre todo si quieres huir de los 'baby hairs' y terminarlas detrás de las orejas para que sigan ese recorrido. Ten en cuenta que si tu pelo es fino y no muy abundante debes hacer la trenza ultra fina, ayudándote, por ejemplo, de un peine de púa.

3. EL GLAMOUR DEL MOÑO TRENZADO. Sí. Lo sabemos. El peinado de las modelos de Fendi es prácticamente imposible si no usas postizo o tienes un melenón de los que hacen historia. Pero la cuestión es que puedes versionarlo. Lo importante es hacerte una coleta alta muy tirante y controlada (ni un pelito fuera, vamos) y ahí haces la trenza que luego enrollas sobre sí misma para recoger en forma de moño. Si tienes el pelo muy largo incluso puedes hacerte dos y entrelazarlas entre sí. El premio a la originalidad te lo llevarás si consigues que tu diadema de terciopelo -esa que tenías guardada para las ocasiones especiales- se adapta a tu nuca como la de la top.

4. CON LA CARA DESPEJADA. Si tienes una media melena rizada, agradecerás especialmente esta propuesta capilar. Es tan simple como hacerte la raya en el medio, seleccionar dos mechones frontales y trenzarlos. Después, los llevarás hacia detrás y los sujetas con sendas horquillas. Puedes enrollarlos para ganar en volumen o dejarlos tal cual. Donde sí debes trabajar el volumen es en el resto del cabello: cuanto más salvaje y menos definidos estén los rizos mejor. De hecho, puedes cepillarlos con cuidado para conseguir este efecto.

5. FANTASÍA NOVENTERA. Terminamos con una idea solo apta para las más atrevidas. Si eres de las que se han visto tentadas a recuperar los dos moñitos de Britney Spears, no podrás resistirte a este peinado que nos hace viajar a los años 90 más divertidos. Como ves, solo tienes que hacerte dos coletas muy altas y sacar de ellas las trenzas. El detalle lo pone también la forma de la raya, en zigzag (algo que, por supuesto, también hizo furor entre las noventeras). Si es demasiado para ti, puedes optar por el look que ya le vimos hace unos meses a Bella Hadid. Consiste en lo mismo pero con raya al medio y haciéndolas en la parte inferior de la cabeza. El efecto, en ese caso, será más colegial, de niña buena, pero igualmente efectivo para despedir, por fin, este 2020 y hacerlo con 'estilazo'.