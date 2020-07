Dos moños y baby hairs, ¿te atreves a imitar el peinado de Jennifer López?

La diva del Bronx ha vuelto a los 90 y nos ha dejado sin palabras.

Los 90 rondan nuestras vidas en cuestión de estilo desde hace tiempo, y eso es un chollo para celebrities como Jennifer Lopez, que saben reinterpretar todo aquello que se llevó en la última década del siglo pasado como pocas. No en vano, la diva del Bronx empezó a despuntar por entonces -su disco 'On the 6' acaba de cumplir 21 años en el mercado-, en sus veinte.

Son muchos los detalles de estilo que JLo nos dejó entonces, la mayoría de los cuales los ha mantenido o recuperado a lo largo de su dilatada y versátil carrera profesional, entre ellos el peinado con dos moñitos que le sienta tan bien con 50 años como le sentaba cuando ni siquiera había llegado a los 30.

Eso sí, siempre con los 'baby hairs' como protagonistas que en su día pusieron de moda figuras de la música afroamericana como Rozanda Thomas, de TLC, o Missy Elliott, además de la propia JLo, consiste en domesticar el pelo rebelde de la parte del flequillo con gomina, poco menos que pegándolo a la frente. Una de las que más y mejor lo ha llevado en los últimos años ha sido otra diva de la música, Beyoncé.

Pero si algo tiene Jennifer Lopez es que ella siempre va un paso más allá, así que en su última publicación de Instagram no solo ha retado a sus seguidores a recuperar el 'baby hair', sino que ha doblado la apuesta rematando el peinado con unos "moñitos", como ella misma se ha referido al doble moño alto que luce en la imagen.

No hace mucho ya los llevó en una gala del programa de televisión del que es jurado, 'World of dance', pero entonces llevó el grueso de su melena suelta, no completamente recogido como en esta ocasión.

Sin duda, otro toque de reminiscencia juvenil de la estrella neoyorkina, que habrá despertado en muchas millenials los recuerdos de haberse hecho algo muy parecido en su pelo en más de una ocasión en su adolescencia.

No en vano ese peinado lo llevó, entre otros iconos del momento, la gran Britney Spears, que se hizo famosa por sus dos trenzas desenfadas del videoclip de 'Baby one more time', pero que también se atrevió con este doble moño alto que ahora Jennifer Lopez te reta a imitar junto con el flequillo a lo 'baby hair'. ¿Te atreves?