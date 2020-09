También conocidas como accent braids, este recogido, fácil de hacer y resultón, alegrará tu melena en las reuniones por videollamada

Cristina Martín Frutos

Cuando empezamos a teletrabajar, tuvimos que declararle la guerra al pijama. Poco a poco perfeccionamos maquillajes y peinados, pero, seis meses después nos hemos aburrido de la coleta alta, las horquillas y el half bun -muy socorridos sí, pero ya están tan vistos...- y con la llegada del fresco apetece innovar. ¡No te preocupes! Las mini trenzas llegan al rescate para animar nuestras melenas en las videollamadas y reuniones por Teams o Zoom.

Fue hace solo unas semanas cuando Justine Marjan, la estilista de las Kardashian y otras celebrities de Los Ángeles como Ashley Tisdale o Ashley Graham, proclamó las mini trenzas como el peinado perfecto DIY para hacerte antes de las jornadas de teletrabajo. "Durante la cuarentena percibí un boom de interés por las trenzas, sobre todo por las mini accent braids (étnicas). Me encanta hacer dos de esas trencitas a los lados de la cara, con un estilo entre retro y boho, para crear un efecto sutil pero diferente", contaba en una entrevista a Refinery29.

Existen muchas versiones de este peinado de origen étnico. Instagram y las tendencias de street style señalan al look de Marjan como el más puntero. También es el más sencillo: basta con hacerte la raya al medio, coger dos pequeños mechones -uno a cada lado- y trenzarlo. Si tienes una melena larga y abundante, puedes hacer otra más a cada lado. El resultado es divertido, con un punto étnico muy trendy y favorecedor. Una variación muy sencilla es desplazarlas un poquito para atrás y que no te salgan directamente de la raíz frontal. La imagen que ilustra este artículo, del desfile de Roberto Cavalli de 2017, es un ejemplo perfecto.

Si lo tuyo es el look efortless y pasas de sujetar las trenzas con gomas (o no tienes elásticos pequeñitos en casa), puedes apuntarte a algo similar a lo que hizo Grace Villareal con su trenza sin coletero y que también le hemos visto a Adenorah (Anne-Laure Mais). Para la influencer el "je ne sais quoi" por el que tantas suspiramos no solo tiene que ver con la ropa... Precisamente durante este verano se ha abonado a las trencitas deshechas para darle un punto diferente a su copiada melena, que ahora lleva sobrepasando sus hombros.

En cualquier caso, lo bueno de estas mini trenzas es que son facílisimas y le sientan bien a cualquiera: si tienes el pelo rizado, una melena bob, poco o mucho volumen... ¡Apúntate a ellas para tu próxima videollamada de trabajo y comprueba el resultado!