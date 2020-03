El peinado de trenzas (múltiples) que Kim Kardashian quiere convertir en tendencia

Son varias las señales que nos están llegando. Primero fue Rihanna quien, en la gala de los Fashion Awards 2019, apareció sobre la alfombra roja con su cabello repleto de trenzas largas. Su look fue de lo más comentado de la gran noche de la moda y no era para menos, parecía una profecía de la recuperación de este peinado de estilo tribal como recurso a tener en cuenta.

Después fue Rosalía quien, al más puro estilo Lara Croft, hizo de una fina trenza en la zona alta de la cabeza el mejor colofón a un estilismo de lo más sencillo para ir de viaje. Y ahora ha sido Kim Kardashian quien ha seguido la estela de ambas al confirmar a las trenzas finas como recurso cómodo y rompedor para su look más urbano.

No es la primera vez que la empresaria lo da todo con este peinado en esta y en otras versiones menos arriesgadas como las 'boxer braids', pero todavía no le habíamos visto lucirlas siguiendo el arte del twinning que tanto le gusta practicar para ir a juego con su hija North West e incluso con su sobrina Penélope, con quienes acudió -además de junto a su hermana Kourtney- al desfile de Yeezy.

A diferencia de en anteriores ocasiones, en las que eran trenzas muy finas de raíz que incluso llegaron a generar un intenso debate por acusar a la celebrity de apropiación cultural, esta vez estaban hechas algo más gruesas y comenzaban ligeramente más abajo, lo que resulta aún más práctico y da lugar a una menor cantidad de mechones divididos.

En el caso de su hija North, de hecho, eran directamente solo cuatro trenzas trenzas, con las cuáles subió a la pasarela de la Semana de la Moda de París en la que se presentaron las propuestas otoño-invierno de la firma de moda de su padre, Kanye West, para sorprender a todos sus grandes dotes con el rap a sus recién cumplidos 6 años.

North West rapping forced Nicki, Megan, Cardi and Doja into early retirement with "WHAT ARE THOSE?!?" pic.twitter.com/kXYwjXCRl5