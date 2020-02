Rosalía con trenza es lo más parecido a la Lara Croft de Angelina Jolie que has visto en tu vida

Con trenza alta y unas botas que son casi una escultura.

Acostumbradas a ver a Rosalía con looks de lo más vanguardista, con auténticas explosiones de color, nos ha sorprendido mucho el último outfit con el que ha posado en su perfil de Instagram.

Cuando venía recordándonos cada vez más a su amiga Kylie Jenner, la española ha cambiado de registro totalmente, y ha apostado por un conjunto relativamente sencillo que, al rematarlo con una trenza, nos ha recordado inmediatamente a la Lara Croft de Angelina Jolie.

Es verdad que si una se pone a analizar prenda por prenda el look, lleno de básicos por cierto, no se parece a los que lleva el personaje de videojuego al que dio vida en el cine Jolie -y más recientemente Alicia Vikander-, pero es innegable que esa pose, ese peinado y el look entallado la convierten en seria candidata para meterse en la piel de Croft si alguna vez se lo proponen. De hecho, revisando algunos comentarios que le han dejado en la publicación, hemos visto que al actor Brays Efe ('Paquita Salas') le ha pasado exactamente igual que a nosotras al ver la imagen. "Lara Croft realness", le ha dejado escrito a la artista.

Más allá de la trenza, más alta, fina y corta de lo que la llevaba Angelina Jolie en las dos películas de Tomb Raider que rodó a comienzos de este siglo -en la de 2018, Vikander lleva coleta, no trenza-, del estilismo de Rosalía nos ha llamado especialmente la atención las botas altas.

Son un diseño en color negro con tacón geométrico que no se parecen en nada a lo que nos había mostrado anteriormente de su zapatero la catalana, fan absoluta de las deportivas chunky, de los zapatos más extravagantes y de las botas de imagen más contundente, como las Monolith de Prada.

Las botas son precisamente el único elemento relativamente atrevido del que es el outfit más conservador que la recordamos: unos piratas negro de talle alto, un cardigan ajustado y una bolsa de viaje de Loewe.