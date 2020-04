Los cinco peinados más cool (y fáciles) para copiar durante la cuarentena

El moñete de andar por casa está muy bien, pero aquí encontrarás más ideas, igual de sencillas y favorecedoras, para animar tu pelo estos días.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Ya llevamos cerca de tres semanas siguiendo a rajatabla el #quédateencasa y, aunque solo sea para conectar con las videollamadas diarias, nos apetece innovar. También en lo que a pelo se refiere. Muchas han aprovechado esta cuarentena para dejar su melena totalmente natural: secándose al aire, sin productos de styling ni planchas de por medio.

De hecho, está siendo un buen momento para recuperarla de los daños de la contaminación, el estrés o la radiación solar. Y otras están aprovechando para experimentar: diademas, trenzas imposibles, tintes caseros… Todo para al final terminar con el peinado ‘made in home’ estrella, el moñete de andar por casa. Cómodo, fácil de hacer y favorecedor, tiene un punto ‘hecho-deshecho’ que conquista a cualquiera.

Sin embargo, hay vida más allá de este look. Hemos repasado los desfiles de esta primavera/verano para rescatar los peinados más apetecibles de esta temporada. Y no creas que son complicados o aptos para caras perfectas, no. Estas ideas las puede hacer cualquier persona en casa que tenga cinco minutos, unas horquillas y una goma y ganas de darle un toque diferente a su pelo. ¡Y lista para triunfar en la próxima videoconferencia!

1. Coleta alta ochentera. Lo que más nos gusta de esta propuesta un poco retro es que, paradójicamente, no hay que peinarse. De hecho, cuanto más ondulado o alborotado esté el pelo, mejor. Para realizar este recogido hay que empezar sobre el cabello ya seco (si no está recién lavado será aún más fácil recrear el efecto). “Ajusta a la coronilla una coleta alta e intenta llevarla un poco hacia un lado”, explica Yolanda Aberasturi. Después, la experta recomienda “levantar un poco las raíces y arrugar la parte suelta de la coleta con los dedos humedecidos, para exagerar ese toque desenfadado”. Y no te olvides de dejar algún mechón suelto por la parte frontal. Si tienes el cabello muy liso, este no es precisamente tu peinado, a no ser que antes de hacerlo marques las ondas. Una buena idea es cuando esté un poco húmedo el pelo, enrollar mechones sobre sí mismos, como aretes, y sujetarlo con horquillas. Cuando lo sueltes, tu melena estará poblada de una cascada de ondas marcadas, perfecto para esta coleta.

2. Coleta baja con un twist. Las más clásicas pueden darle un toque renovado a la socorrida coleta baja con esta idea que vimos en el desfile de Gabriele Colangelo. Solo necesitas buscar una cinta para decorarla. Seguro que guardas alguna en algún cajón de casa (de un regalo que te hicieron; de las que compraste para envolver en Navidad; de tu hija o sobrina…). Si no, también lo puedes reinventar con un pañuelo que no sea muy grande. La idea es aportarle un punto extra al recogido. Para hacerlo, Yolanda aconseja cepillar antes bien todo el cabello hacia atrás. Incluso puedes levantar la raíz con un cepillo redondo y secar o cardar un poco esa zona para crear volumen en la zona superior. “Después, pegamos bien los laterales con gomina y un peine de púas estrechas y terminamos con la coleta. Finalmente, añade la cinta alrededor”, resume. Te puedes saltar el paso del brushing y hacerlo directamente sobre el pelo mojado, aunque recuerda que no tendrás apenas volumen en la zona frontal (algo que no a todo el mundo le favorece).

3. Semirrecogido ‘midi’. Si no tienes el pelo largo también hay opciones para jugar con tus looks. Este semirrecogido, por ejemplo, es una gran idea. Nos gusta mucho como estilismo veraniego y, por qué no, para hacerte algo diferente en casa. El equipo artístico de Llongueras nos detalla el paso a paso: “Seca el cabello primero (antes si quieres, prepáralo con un spray de textura tipo ondas surferas) y separa de sien a sien el pelo. Después, recógelo con una goma como si fueras a hacerte una coleta, pero evita que quede demasiado tirante. Enrolla la coleta sobre sí misma para hacer el moñete y, con cuidado de no deshacer el recogido, ahueca el pelo por la zona frontal y superior con ayuda de los dedos. Termina soltando algún mechón por la parte delantera”. Para hacer la copia exacta, mete detrás de las orejas esos pelos sueltos.

4. El moño nudo. Esta es otra alternativa para las que prefieren tener todo el pelo bajo control. “Es algo tan sencillo como hacer un moño a partir de una coleta baja, que giramos sobre sí misma y anudamos con la misma goma”, detalla Yolanda Aberasturi. Antes, hay que peinar bien toda la melena e ir dirigiéndola hacia atrás. Un toque de sérum por el resto del pelo aportará brillo sin apelmazar. Si queremos que nos queden las puntas disparadas como a la modelo de Noon by Noor, basta con aplicar un poco de gomina en esa zona. “Es la manera más divertida de rematar este recogido fácil y resultón”, afirma Yolanda.

5. Efecto ultrapulido . Si te encantan las coletas que inundan las alfombras rojas, inspírate en este look del desfile de Mashama o en su legión de fans. Ya sabes: desde JLo hasta las Kardashian al completo pasando por Bella Hadid o Blake Lively no pueden vivir sin ella. Para replicarlo, no hay grandes trucos. Desde Llongueras recuerdan que es importante que el pelo esté seco y muy liso, “dale un toque de plancha si lo necesitas”, apuntan. Después, para el efecto lifting trabaja primero la sección de cabello frontal, que va de oreja a oreja, y sujétala definiendo bien los laterales hacia la parte superior con ayuda de un peine de púas. Finalmente, sujeta el resto de pelo. Termina con un toque de laca o spray de fijación si buscas un efecto ultracontrolado.