Taylor Swift lanza nuevo disco sorpresa: ‘Evermore’

Esta medianoche del jueves 10 al viernes 11 la cantante lanzará su nuevo disco y obra "hermana" de su anterior trabajo, "Folklore".

woman.es

Este jueves Twitter amanecía con una gran noticia para los amantes de Taylor Swift. La cantante anunciaba que su último disco ‘Folklore’, lanzado el pasado verano por sorpresa, tendrá una secuela y hermano: ‘Evermore’, un trabajo que también anuncia pocas horas antes de su lanzamiento.

Este nuevo material verá la luz este mismo viernes a las 6:00 de la mañana, horario peninsular. Al mismo tiempo, la intérprete publicará el que ya ha sido anunciado como el primer sencillo de esta nueva era compartida, ‘Willow’, un tema que irá acompañado de un vídeo musical del que ya tenemos la primera imagen: Taylor Swift de rodillas, con una romántica diadema de flores y con un vestido de bodas vintage.

Con este mensaje anunciaba este nuevo proyecto musical : “Me alegra contarles que mi noveno álbum de estudio, y el disco hermano de ‘Folklore’, saldrá esta misma medianoche, horario de la costa este. Se llama ‘Evermore’. Seré clara: no hemos podido dejar de crear canciones. Y tratando de ser algo más poética: ha sido como si estuviéramos parados al borde de un bosque folclórico y tuviéramos la opción de darnos la vuelta y regresar o adentrarnos más en la música de dicho bosque. Elegimos adentrarnos profundamente. Nunca había hecho esto antes. En el pasado siempre trataba a los álbumes como eras únicas y planificaba la siguiente justo cuando lanzaba un disco. Pero ha habido algo diferente en ‘Folklore”.

El anuncio que ha enloqueciendo a todos sus seguidores, lo ha hecho junto a la portada de este nuevo trabajo donde vemos a la cantante de espaldas luciendo una trenza. La imagen es de Beth Garrabrant y ya tiene más de dos millones de likes.

Taylor ha compartido el setlist completo de las 17canciones que podremos escuchar en Evermore. Contó con tres colaboraciones: con Haim en No body, no crime; con The National en Conney Island; y repite con Bon Iver en Evermore. "Desde que tenía 13 años, he estado emocionado por cumplir 31 porque es mi número de la suerte al revés, por eso quería sorprenderte con esto ahora. Todos ustedes han sido tan cariñosos, solidarios y atentos en mi cumpleaños, así que esta vez pensé en darles algo", ha escrito junto al setlist.