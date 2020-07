Taylor Swift está arrasando con su nueva faceta 'indie’

Un estilo más alternativo con el que recopila cifras espectaculares.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

El nuevo proyecto de Taylor Swift ya ha visto la luz y el resultado es inmejorable. La semana pasada, la cantante anunciaba a través de Instagram el lanzamiento de su nuevo álbum 'Folklore', su octavo disco de estudio.

La noticia adelantada por la propia Taylor Swift en redes sociales enloqueció a sus fans, y no es para menos. Sin embargo, no han tenido que esperar demasiado para ver el resultado del nuevo trabajo de la estadounidense, ya que este fin de semana ha llegado a todas las principales plataformas de música y, como era de esperar, la acogida ha sido inmejorable. Y es que las cifras hablan por sí solas.

- Taylor Swift revela que su madre lucha contra un tumor cerebral

- Taylor Swift se sincera sobre sus problemas alimenticios: "Dejé de comer"

Aunque el coronavirus ha paralizado la mayoría de agendas de nuestros cantantes favoritos, como así ha ocurrido con la visita de Taylor Swift al Mad Cool 2020, la artista explicó en sus redes sociales que quería seguir adelante con el lanzamiento de 'Folkore'.

Cuando pensábamos que nada iba a superar a 'Lover', el último disco que Taylor Swift lanzaba el pasado agosto de 2019, hace apenas un año, y que incluía una colección cápsula con Stella McCartney, llega 'Folkore' para dejar atrás la primera veintena de los 2000 y empezar una nueva década con aires muy distintos al estilo tradicional de la cantante. En esta ocasión la estadounidense, aunque siendo fiel a la música pop, ha sorprendido con un álbum 'indie' que está encantando a nivel mundial.

La artista se despidió del 2019 con el título de 'Mujer de la década', otorgado por Billboard, y el de 'Artista de la década' por los American Music Awards, debido a su gran éxito durante estos últimos años, pues tal y como confirman desde el sello discográfico estadounidense Republic Records, con el que trabaja Taylor, es "la única artista en la historia que tiene cuatro álbumes consecutivos que venden más de un millón de copias en su semana de lanzamiento".

Y, aunque nadie se imaginaba que en este 2020 iba a superarse, lo cierto es que su nuevo trabajo ha recibido una espectacular bienvenida, tanto por parte del público como por parte de los críticos musicales, y con cifras récord que hablan por sí solas.

Tal y como ha informado el sello del disco, Republic Records, 'Folkore' ha obtenido un total de 1,3 millones de copias en tan solo 24 horas. Por su parte, los datos recopilados en las plataformas de música también son verdaderamente sorprendentes: en Spotify, ha acumulado 80,6 millones de reproducciones; en Apple Music ha conseguido ser el álbum pop más escuchado de la plataforma en el primer día de lanzamiento con un total de 35,47 millones de reproducciones; mientras que en Amazon Music triunfa como nuevo "álbum indie/alternativo".

Por supuesto, los críticos musicales de las cabeceras más importantes del mundo, como The Guardian, The Sun, la estadounidense Rolling Stone, o The Time le han dedicado reseñas muy positivas. ¿Y tú? ¿Lo has escuchado ya?