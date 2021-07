De la media melena a la cabeza rapada, repasamos los looks capilares con nombre propio más cómodos y fresquitos para este verano. Atención: no hay rastro del eterno bob...

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Se suele decir que el pelo largo es muy cómodo en verano. Puedes recogerlo en una coleta o en un moño y hacerte todo tipo de peinados estivales. Sin embargo, es la época en la que más nos atrevemos a pasar por la tijera del peluquero. La melena XXL está genial, pero ¿y la sensación de tener el cuello despejado? O de no tener que peinarte ni un día de las vacaciones porque has dado con el estilo perfecto... Por eso, hemos recopilado junto a varios estilistas, seis cortes de pelo de plena tendencia para capear las altas temperaturas con estilo y comodidad.

1. El comodísimo long bob (LOB): Como confirma Diana Daureo "es el corte más cómodo y solicitado por las personas con cabello ondulado, ya que define muy bien las ondas". Este estilo lleva unos centímetros más allá el bob de toda la vida. Generalmente, hasta debajo del mentón y posándose suavemente sobre los hombros. Además, suele acompañarse, "con la parte inferior de los laterales trabajados con un ligero degradado", apunta Eduardo Sánchez (Maison Eduardo Sánchez). En opinión del experto es un acierto seguro para cualquiera. "La ventaja del lob es que no hace falta ni peinarlo", añade. Si tienes el pelo liso puedes apostar por marcar las puntas hacia afuera -como en la imagen que abre este artículo- y si tienes algo de movimiento o de onda, dejarte un poco de volumen en la parte frontal ladeando el cabello (fotografía superior).

2. Nostalgia de shag: Este corte, también conocido como shaggy, nos hace viajar directamente a épocas pasadas. Nació en los años 70, aunque podríamos decir que vivió su gran momento en los 90 y, desde entonces hasta hace un par de temporadas había caído en el olvido. Sin embargo, este look capeado repite en el podium de los cortes de pelo para verano. “Hay que reconocer que queda muy bien en todos tipo de rostros y con cualquier longitud, es versátil, muy capeado y aporta gran movimiento al cabello. Lo importante es visualizar la forma y rasgos del rostro para decidir dónde queremos que caigan las capas. El objetivo es conseguir mechones desiguales con los que lograr ese aire inconformista y rebelde que se le atribuye. Puede tener varios largos y se hace desde melenas cortas a medias melenas", comenta Roxana Gutu, directora del salón Lobelia Sagasta en Madrid. Por supuesto, y como ves en la imagen, admite flequillo.

3. ¡Bienvenido, Flob! Ya puedes sumar estas siglas a tu listado de "cortes de pelo para pedir en mi salón". Su significado: Flat Bob. Es decir, bob liso o plano. Sí, estamos ante una nueva variación del bob, a la que se han apuntado Tamara Falcó en una versión un poco más larga y la actriz Rosamund Pike. Pero ¿cuál es su punto diferencial? No lleva capas. Se luce totalmente recto, con raya al medio o ligeramente ladeada y ha de quedar en línea con la barbilla o unos centímetros por encima. ¡Más fresquito, imposible! Además, dura bastante sin retocarlo y apenas hay que trabajarlo para darle un punto estiloso. “El corte Flob resulta ideal para todos los rostros ovalados o alargados, favoreciendo siempre la simetría”, explica Óscar Florez, CEO de Teatro Hair&Care en Madrid.

4. Rizos en libertad, así es el curly. Hace ya algún tiempo que los pelos rizados han reclamado su sitio. La era del curly hair ha llegado para quedarse. Y no hay look más apetecible para las vacaciones que disfrutar de tus rizos en libertad. Por eso, los cortes curly se han colado entre los más top de este verano. Apuesta por una medida cortita -siempre por encima de los hombros-, muy descargada para evitar el temido efecto casco y con flequillo. Si piensas que no podrás hacerte con tus bucles en la playa o la piscina, olvídate: recurre a los pañuelos, turbantes y diademas y disfrutarás de tus rizos sin problema.

5. ¿Pixie o garçon? Si tienes ganas de hacerte un corte a lo chico, no lo dudes. Eso sí, Eduardo Sánchez nos aclara las diferencias: “El corte garçon mantiene todo el cabello cortado en la misma

longitud, el pixie- como la modelo de la imagen-, por su parte, conserva la nuca y los laterales más cortitos , mientras que la parte frontal del cabello se mantiene más larga”. En ambos casos es un look para mujeres atrevidas, con personalidad y que buscan el pragmatismo. El estilista da un último tip. "Se puede secar al aire o hacerlo con secador en dirección a la caída natural del cabello. Después puedes aplicar cera, sérum o gel según el acabado que busques".

6. Al cero, solo para las más atrevidas. ¿No has pensado nunca en raparte la cabeza? Seguro que más de una vez has fantaseado con la idea de verte el pelo al cero. Como Sinnead O'Connor, Natalie Portman, Charlize Theron, Demi Moore o Kristen Stewart. De hecho, estamos siendo testigos de una nueva hornada de rapados: Jada Pinkett-Smith, Julien Calloway (de la nueva Gossip Girl) o Iris Law se han apuntado al corte más radical y rompedor. Eso sí... si te da por esta pequeña locura, no lo hagas en casa. "No basta con pasar simplemente la maquinilla y ya. Hay que ir variando el largo según la zona de la cabeza: más corto en la nuca y los laterales, y se va degradando en función de la forma de la cabeza”, explica Eduardo Sánchez. Si estás dudando ten en cuenta que a los cráneos planos, con occipitales muy protuberantes y las frentes muy anchas no son buenos candidatos para este look. Como dice el experto, el pelo al cero potencia por igual defectos y virtudes. “No lo aconsejo si tienes un cráneo que no es demasiado armónico o si hay muchas cicatrices y no quieres mostrarlas. En cambio, lo recomiendo 100% si tienes unos ojos bonitos, unos labios carnosos o la cara ovalada. ¡En ese caso, desde luego, atrévete!”, concluye.