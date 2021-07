Son cómodos, fresquitos y, lo mejor de todo, fáciles de copiar. Estas cinco propuestas pondrán a salvo tu melena de los enemigos veraniegos (a saber: sol, sal, cloro, sudor...) sin perder una gota de estilo.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

En las jornadas de piscina -o de playa- no solo tenemos que proteger nuestra piel. El pelo, como sabrás por experiencia, también sufre de forma especial los rigores del verano. Por eso, los expertos en cuidado capilar no se cansan de repetir año tras año la importancia de usar a diario un protector solar para el cabello. Sin embargo, y aunque este gesto es esencial, hay muchos otros trucos que puedes poner en práctica para presumir de pelo cuando el calor aprieta. Llevar un acondicionador leave in (o sin aclarado) en tu bolsa de piscina es uno de ellos. Pero, el más importante y también el más apetecible, es hacerte un peinado de tendencia.

Seguramente estés pensando en la coleta... Pues bien, hemos recopilado cinco peinados diferentes, fresquitos, fáciles y cómodos, ¡y ninguno es una coleta! Además, y a no ser que te hayas cortado el pelo como Elisabeth Moss o Rihanna, son aptos para prácticamente cualquier medida. ¿Te animas a copiarlos?

1. EL MOÑETE DE DUCHA. Si el largo de tu pelo da para hacerte una coleta, no te lo pienses dos veces: prueba este moño. Basta con que hagas esa cola de caballo y después enrolles el cabello sobre sí mismo, sujetándolo con horquillas de moño. El punto divertido lo darás dejando las puntas sueltas o creando un efecto desordenado si dejas escapar algunos mechones del recogido. También puedes variar el acabado. Elegir uno pulido y controlado como el de la modelo del desfile de Altein (en la imagen superior) o, por el contrario, hacerlo a partir de una coleta baja y floja, para un resultado más bohemio. Un apunte: este último sienta mejor a los cabellos ondulados y rizados.

2. EL WET QUE TODAS QUEREMOS. Es un clásico de las pasarelas, porque, como suelen explicar los estilistas de backstage "permite centrar la atención en el diseño que lleva la modelo puesto". También insisten en decir que el efecto mojado sienta bien a todo el mundo, pero esta afirmación tiene sus peculiaridades. Y es que no basta con peinarse hacia atrás y aplicar un fijador tipo gomina. "Para crear este look es importante que el cabello esté húmedo", recuerda Tommaso Incamicia, estilista del salón de culto My Place Hair Studio en Milán. El experto recomienda usar después un producto de styling (como el Texturing Serum, de Davines). "Peina hacia atrás con un peine de púas anchas y repasa con las manos para eliminar los surcos más evidentes", añade. Si buscas un efecto de volumen, tipo tupé -algo, por cierto, que suele favorecer bastante-, sujeta con unas pinzas o clips de forma que ahuequen la raíz y déjalo un rato. Otro truco muy efectivo para verte bien con un peinado wet consiste en peinar ligeramente hacia un lado -como en la imagen- de modo que se consigue más volumen aún.

3. RECOGIDO CON PAÑUELO. Si hay un complemento estrella esta temporada ese es el pañuelo. En forma de diadema, turbante o lazo alrededor de una coleta, este accesorio es un must de los peinados de tendencia más veraniegos. Puedes llevarlo con el pelo suelto, para, de paso, retirarlo de la cara. Pero si quieres sumar puntos, combínalo con un moñete deshecho. "Haz una coleta no muy alta, pero por encima del hueso occipital. Luego, quita algunos mechones de la cola y déjalos caer al frente, como si fuera al azar. Tira del pelo sujeto hacia la frente sacándolo un poco del elástico, para crear volumen, naturalidad y punto de desenfado. Enrolla el pelo de la coleta sujetándolo con horquillas para crear el moño y termina poniendo el foulard con un lazo en la frente", detalla Tommaso Incamicia. También puedes optar por una diadema, una cinta elástica o un turbante. Lo importante es que no queden excesivamente pegadas a la cabeza.

4. EL SUTIL ENCANTO DE LAS MINI BRAIDS. Primero, las elegimos como el peinado estrella para teletrabajar desde casa. Y después, celebrities como Sara Carbonero, María Pombo, Salma Hayek o Chiara Ferragni nos han demostrado que funcionan con todo. Con un vestido boho y deportivas o con un espectacular diseño de alfombra roja en Cannes. Así que, ¿por qué no convertirlas en tu peinado piscinero favorito? Si apuestas por la versión más de tendencia -melena suelta y un par de trencitas frontales-, sigue los consejos de Víctor García, CEO del salón Víctor Hair Stylists. "En primer lugar aplica un aceite capilar (como Rica Opuntia Oil Treatment) sobre medios y puntas y cepillamos bien. Después, recogemos el pelo en una coleta a excepción de los mechones que vayamos a trenzar, siempre lo más cerca posible del rostro", explica el experto. Una vez trenzados, soltamos la coleta y listo. Este look admite tantas variaciones como se te ocurran: combinado con coleta, con moño, con las trencitas sujetas en el lateral, con varias mini braids...

5. UN SEMIRRECOGIDO DIFERENTE. Si eres mañosa, este peinado de tendencia no se te resistirá. Consiste en separar primero un mechón frontal; después, tienes que hacerte una trenza de raíz o de espiga en cada zona lateral del cráneo (justo por delante de las orejas) y unir los tres cabos -el del mechón del flequillo y las dos trencitas- en un semirrecogido trasero. Si te animas, puedes añadir el lazo con clip, como propusieron en el desfile de Giambattista Valli. Si no te ves con tanta paciencia, puedes sustituir las trenzas por mechones retorcidos sobre sí mismos.