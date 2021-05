El mejor truco antiedad de Jennifer López es este flequillo cortina

Cambiar de look es una de las formas más sencillas para rejuvenecer al instante y, aunque Jennifer Lopez está espectacular con lo que se ponga, hemos de reconocer que, desde que se ha atrevido con el flequillo tendencia de la temporada, está más guapa que nunca, ¿o será el amor?

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

¿Sabes que hay algunas personas en el mundo a las que mágicamente les sienta bien CUALQUIER color de pelo, longitud o estilo? Bueno, creemos que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Jennifer López es una de esas super-humanas. Y es que, pese a que la cantante ha llevado casi cualquier estilo de pelo, desde un bob ondulado hasta extensiones de pelo XXL, nunca ha dejado de estar increíble.

Su estilista de cabecera, Chris Appleton, suele estar detrás de los looks más icónicos de JLo, sin embargo esta vez ha querido optar por un look muy sencillo pero totalmente en tendencia y apostar por el flequillo cortina que tantas celebrities e 'influencers' han empezado a lucir ya.

Manteniendo el resto de su cabello con su icónica tonalidad caramelo, largo y liso, Chris añadió un flequillo de corte diagonal a ambos lados de su rostro, dando ese efecto de cortina tan popular en los años setenta y que ahora vuelve a llevarse con más fuerza que nunca.

Como te comentábamos, no es la primera vez que vemos que el flequillo cortina hace su aparición en nuestro feed de Instagram, pues famosas como Priyanka Chopra y Alexa Chung, o influencers como María Pombo ya han caído rendidas a este estilo, que destaca por su capacidad para enmarcar suavemente el rostro y dar un favorecedor volumen.

Volviendo a JLo, no pienses que Chris Appleton se ha limitado a compartir esta foto del momento del corte, ya que también ha querido enseñar a todos sus fans cómo le queda una vez que hace algunas ondas en el pelo al más puro estilo diva de Hollywood, y hemos de reconocer que no sabemos cuál de los dos looks nos gusta más.

En este último además podemos verla completamente maquillada (en concreto por su maquillador de cabecera, Scott Barnes), con sus icónicos labios nude mate y unos ojos ahumados suaves, con una pincelada de iluminador en los puntos más altos de su rostro.

Lo cierto es que nosotras firmaríamos a ciegas para llegar a su edad igual de estupenda que está ella, ¿y tú?