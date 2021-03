Sabemos todos los trucos para presumir de los rizos más bonitos. ¿Tomas nota?

SANDRA GONZÁLEZ

Este 2021 nos está trayendo nuevas tendencias capilares a las que sospechamos que no vamos a poder resistirnos. Si hablamos de coloración debemos hacer referencia al 'bronde', la tonalidad a medio camino entre el rubio oscuro y el castaño claro a la que ya se han apuntado algunas de las rubias más famosas del mundo, como Elsa Pataky o Cara Delevingne. Mientras que, por su parte, si hablamos de cortes no podemos olvidarnos de los asimétricos y las capas. Pero, sin duda alguna, una de las tendencias de cabello que más va a triunfar este año es el pelo rizado (y cuanto más rizado, mejor).

Efectivamente, las chicas con 'curly hair' (afortunadas ellas) están de enhorabuena porque nos atrevemos a decir que ha llegado su momento para presumir de pe-la-zo, y es que incluso las chicas con pelo liso van a querer apuntarse a esta tendencia. Así se lo hemos visto lucir a 'celebs' de la talla de Cristina Pedroche, quien siempre se atreve con los cambios de look más rompedores y, una vez más, sorprendió a principios de año con una permanente rizada que lució en redes sociales.

No obstante, y a pesar de que las melenas rizadas son preciosas y muy sexis, somos conscientes de que no todo el mundo se atreve con el pelo rizado, ya que a simple vista no parece sencillo de cuidar y no sabemos muy bien cómo lucirlo sin encrespamiento, ¿verdad? Tranquila, porque como ocurre con muchas otras tendencias 'beauty', lucir unos rizos bonitos y naturales es más fácil de lo que nos pensamos.

En Woman.es hemos hablado con una experta estilista sobre todo lo que debemos tener en cuenta a la hora de cuidar y presumir de una melena 'curly' (tanto natural como conseguida con permanente).

¿Cómo debe ser el lavado y secado de una melena rizada?

Empecemos por el principio: el lavado. Según nos explica Rosi Fernández, directora del salón de belleza Ananda Ferdi, si queremos presumir de unos rizos bonitos debemos "cepillarlo antes de lavarlo para quitar nudos o enredos y así nos será más fácil a la hora de lavar". Para ello, es imprescindible recordar que lavamos el cuero cabelludo (que es donde se acumula la suciedad y el sebo) y no el cabello, "solo con el agua y jabón que cae es suficiente y luego siempre debemos aplicar acondicionador o mascarilla y peinarlo en la ducha antes de retirarla", asegura la estilista.

Efectivamente, el paso de desenredar el cabello en la ducha y al salir de ella de manera inmediata es fundamental para que quede un rizo definido e hidratado. Para peinarlo en mojado debemos hacerlo con un peine de púas anchas, dando forma al rizo con las manos y quitando bien la humedad con una toalla. Después tenemos dos opciones: o bien que se seque al aire de manera natural (y aunque en pleno invierno no lo contemplamos como una posibilidad, durante la primavera y el verano es una opción fantástica para no "maltratar" en exceso nuestro cabello), o bien con difusor siempre con la velocidad baja y el calor medio, tal y como nos explica Rosi Fernández.

Pero, ¿qué pasa si llevamos flequillo? Muchas chicas con pelo rizado descartan la opción de llevar flequillo porque no saben cómo lucirlo (y, ojo, es muy importante tener en cuenta los remolinos), sin embargo dejar que los rizos caigan por la frente de manera natural aportará un toque extra de personalidad a tu look. En este caso, según nos recomienda la experta, lo mejor es dejarlo secar al aire.

¿Cuál es el corte que más y menos favorece a la melena rizada?

Son muchos y muy variados los cortes que están marcando tendencia este 2021, encontramos desde el 'curly bob', pasando por la media melena asimétrica, hasta el 'mullet'. En el caso de la melena rizada, "depende de las facciones y del tipo de rizo, pero normalmente el corte más favorecedor es con capas largas que den movimiento al cabello", afirma Rosi Fernández. "Mis preferidos son los cortes redondeados que den volumen. Si el pelo no es muy denso se puede jugar más a dejar el cabello más recto, pero con cuidado para que no quede en forma de casita, o triangular", continúa.

Por su parte, respecto al corte que menos favorece a este tipo de cabellos suelen ser los cortes rectos, según explica la experta, "ya que aportan peso en la raíz y volumen en la punta y esto no favorece al rizo".

En resumen, si queremos presumir de unos rizos bonitos y definidos, debemos tener en cuenta los siguientes consejos de experta:

- Hidratar mucho el rizo: esto evitará el encrespamiento y, para ello, se recomienda lavar el cuero cabelludo y no frotar el pelo, así como utilizar una mascarilla y acondicionador específica para este tipo de cabello.

- No peinar en seco: de esta manera aumentaríamos el 'frizz' y destrozaríamos el pelo a causa de los enredos.

- Utilizar peines de púas anchas: nos ayudará a conseguir una melena con más volumen y con rizos definidos.

- Usar un producto que nos ayude a fijar el rizo y que no contenga alcohol.

- Escoger un corte adecuado para presumir de melena rizada: para ello, lo más recomendable es asesorarnos de la mano de un profesional estilista.

A continuación te dejamos una selección de productos capilares que ya están arrasando entre las 'curly girls'. ¿A qué esperas para presumir de pelazo?