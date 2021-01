Si vas a seguir teletrabajando durante el 2021, este es el manual de uso para combinar los leggings con estilo

Y sin renunciar ni un poquito a la comodidad.

El teletrabajo ya es una forma de vida para muchas de nosotras, lo que hace apenas un año era algo puntual ahora se ha convertido en el día a día de una gran mayoría de gente. En este sentido, hemos tenido que aprender a adaptar las instalaciones de nuestro hogar para hacer de ellas nuestra "nueva oficina" y, por supuesto, hemos ajustado nuestro armario a la tendencia que conocemos como "comfy", que tanto protagonismo ha adquirido este 2020.

Este tipo de estética se basa en llevar prendas que nos permiten estar cómodas para trabajar desde casa, por ejemplo, aunque también para lucirlas en el 'street style', pero todo ello sin perder estilo. Algunos de los diseños más demandados dentro de esta nueva estética son los conjuntos de punto (formados por pantalón y cárdigan, o incluso por tops y faldas largas), las sudaderas XXL (que también las podemos llamar "vestidos", y que ya se han convertido en la prenda favorita de muchas de las chicas con más estilo, como es el caso de nuestra querida Paula Echevarría), los pantalones tipo 'jogger' (que tampoco faltan en el armario de 'it girls' de la talla de Chiara Ferragni) o, cómo no, los leggings.

Y es que sobre esta última prenda venimos a hablar hoy, pues es un básico que todas tenemos en nuestro guardarropa porque es tan versátil que podemos llevarlo tanto para hacer deporte como en un look más elegante (sí, como lo lees).

Si este 2021 vas a seguir teletrabajando y dando uso a las mallas, o simplemente quieres saber cómo lucirlas en el 'street style', déjanos darte las claves para que puedas combinarlas con éxito. De hecho, hemos recopilado cinco looks de 'fashion girls' de todo el mundo para que te inspires. ¡Toma nota!

Con sudadera: el look 'comfy' por excelencia

Si lo que buscas es máxima comodidad, lo único que debes hacer es combinar tus leggings con una sudadera 'oversize', como así hace Mery Turiel.

De sobra sabemos que la valenciana derrocha estilo y sabes sacar partido a todas las prendas, en concreto ella ha optado por unos leggings de corte flare negros que ha llevado con una sudadera blanca y unas zapatillas deportivas con suela holgada. Fácil, ¿verdad? Es una propuesta perfecta tanto para estar por casa como para salir a la calle a dar un paseo.

Con jersey y abrigo de corte masculino: el estilismo tendencia de la temporada

Este invierno los abrigos de corte masculino se han convertido en un 'must have' en los armarios de las que más saben de moda (pues se los hemos visto lucir desde a Vicky Martín Berrocal, pasando por Mery Turiel, hasta a Paula Echevarría) y es que, efectivamente, tienen el poder de elevar cualquier look. Por este motivo, nos parece una prenda ideal para combinar con leggings, ya que obtendrá un resultado superfavorecedor para todo tipo de siluetas, pues gracias a la amplitud del abrigo conseguirá un efecto de afinar las piernas (que están perfectamente marcadas por las mallas).

En esta ocasión nos hemos inspirado en la 'it girl' rusa Darja Barannik, quien ha optado por un abrigo masculino con solapa XXL y doble botonadura delantera, que ha llevado por encima de un jersey de cuello alto, con leggings ajustados y botines de agua. ¡De diez!

Con botas con suela 'track': un estilismo para acertar

Las botas de suela track son sinónimo de tendencia este invierno, pues están pisando muy, muy fuerte en el 'street style'. Y aunque ya hemos visto que quedan ideales con faldas y vestidos, tenemos que decirte que si las llevas con leggings triunfarás.

En concreto, la apuesta de Dulceida es lucir estas botas con unos leggings de efecto piel (que también hemos visto que este tejido es tendencia esta temporada), un jersey amplio y una chaqueta de cuero. No obstante, también nos lo imaginamos con una blusa más sofisticada para mezclar una prenda 'sweetie' con mallas y un calzado más cañero, como es el caso de este tipo de botas.

Con blazer y 'sneakers': para un 'outfit' en clave 'sporty'

La bloguera Zina Charkoplia lo tiene claro, el hecho de combinar unos leggings con una blazer tiene un resultado de "lookazo", pues permite ir cómoda y en clave 'sporty' (especialmente si lo llevas con unas 'sneakers' como ella) sin renunciar a la elegancia que puede aportar una blazer.

En concreto Zina ha optado por un look 'total black' que rompe con un calzado de color. ¡No puede parecernos más favorecedor!

Con camisa y chaleco: para lucir la prenda estrella de la temporada

Los chalecos de punto se han convertido en los reyes del 'street style' durante este otoño-invierno. Aunque ya te hemos dado distintas claves para lucirlos y acertar, tenemos que decir que uno de nuestros combos preferidos (y de los más repetidos) es llevarlo con camisa blanca 'oversize' y leggings, ya que se logran compensar volúmenes y dar todo el protagonismo al chaleco.

Este estilismo que nos regala la 'influencer' Alicia Roddy nos parece de lo más favorecedor e inspirador, de hecho tomamos nota de la combinación de colores neutros con los que juega, tan característicos del invierno, como es el caso del negro (en los leggings), el blanco (en la camisa) y el beige (en el chaleco).