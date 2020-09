Las 10 prendas de Zara que las editoras de moda compran sin parar para sus looks de teletrabajo más cómodos y estilosos

¿Has echado un vistazo a la sección 'new confort' de la web? No necesitas más para vestir como una experta en moda y estar siempre lista para tus reuniones por videollamada.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Con la implantación del teletrabajo el armario de oficina ha cambiado. Los trajes ejecutivos han sido sustituidos por conjuntos de punto, el eterno vaquero ha bajado posiciones en favor de leggings y joggers y, por fin, nos hemos bajado de los tacones para calzarnos zapatillas en cualquier contexto formal.

Y es que desde que el confinamiento puso patas arriba nuestras prioridades, la comodidad ha pasado de ventaja a condición 'sine qua non' de las prendas que compramos y las 'insiders' se han encargado de convertirlas en tendencia a golpe de looks tan inspiradores como confortables. No es casualidad que en los meses de pandemia las búsquedas de ropa de estar por casa (entre las que destacan los pantalones de algodón o las sandalias planas de dos tiras, hipervistas -y permitidas- con calcetines) aumentasen un 106%, según datos de Lyst. Yl, en la actual situación de incertidumbre, todo apunta a que esta inclinación por la moda 'comfy' ha llegado para quedarse.

Las firmas no han tardado a dar respuesta a esta creciente demanda de piezas que nos faciliten cada mañana la tarea de desprendernos del pijama y vestirnos con acierto (pero sin demasiado esfuerzo) para afrontar una agenda de trabajo repleta de videoconferencias y reuniones a través de la pantalla.

El mejor ejemplo lo vemos en Zara, que acaba de inaugurar en su web la sección 'new confort', donde sudaderas, camisetas 'oversize' y pantalones de punto dan forma a un nuevo y apetecible uniforme de teletrabajo que las expertas en moda ya han comenzado a adoptar.

¿Las claves para acertar? Apostar por tejidos agradables y elásticos (algodón, a poder ser orgánico, punto, lana, canalé...) y colores neutros, como el blanco, el cámel o el gris, a modo de 'total look'. Las piezas holgadas son imprescindibles y, aunque pueden combinarse entre sí, se llevan sobre todo compensando volúmenes; es decir, si optas por un pantalón chandalero ancho, elige para la parte de arriba un top más entallado y remátalo, por ejemplo, con una chaqueta larga desabrochada.

Echa un vistazo a nuestra selección de favoritos de lo nuevo de Zara que toda editora de moda compraría y disfruta, con 'estilazo', del teletrabajo.