Un abrigo camel es todo lo que necesitas para llevar un look básico de jersey de punto y 'sneakers', según Vicky Martín Berrocal

¡Así de sencillo!

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Parece que hay un abrigo 'must have' en el armario de las que más saben de moda: el abrigo camel. Después de ver a Paula Echevarría llevarlo con un vestido negro y botines o a la 'influencer' Mery Turiel sobre un look 'total white', llega Vicky Martín Berrocal para recordarnos el poder que tiene esta prenda de elevar cualquier look, por muy básico que sea.

- No sabíamos que un look 'total pink' podría gustarnos tanto hasta que hemos visto este 'outfit' de Jessica Alba (y que vamos a copiar)

- Suela dentada, 'taconazo' y con cordones: las botas de Zara que necesitas ya las tiene Vicky Martín Berrocal

La modelo tiene la capacidad de de dar un giro a un estilismo formado por prendas básicas y hacer de él un look de lo más elegante, así nos lo demostró con ese 'total look denim' ideal y comodísimo de entretiempo, ¿o no? Y es que, hablando de comodidad, Vicky Martín Berrocal ha vuelto a sorprendernos con el último 'outfit' que ha compartido en su perfil de Instagram.

La sevillana ha optado por un look formado por un jersey de punto negro de cuello redondo y unos pantalones anchos de tiro alto en el mismo tono (que, por cierto, al ser fluidos no pueden sentarle mejor). Mientras que a modo de calzado ha seguido apostando por el confort con unas 'sneakers' con plataforma que potencian el efecto de los pantalones de estilizar las piernas.

Desde luego, se trata de tres prendas básicas de temporada que absolutamente todas tenemos en el armario, ¿verdad? ¡Y por eso nos encanta! Sin embargo, Vicky Martín Berrocal ha sabido elegir el abrigo con el que ha conseguido dar un toque distinto al look.

Definitivamente, la prenda principal del estilismo es el abrigo camel, de eso no hay duda... Es un diseño que JAMÁS pasará de moda (pasen las temporadas que pasen) y por ello es uno de los fichajes favoritos de muchas 'celebs' e 'influencers'.

En concreto, el abrigo de la diseñadora es largo, de corte masculino, con solapas, bolsillos en la parte delantera y con cierre de un único botón. En definitiva, un diseño sencillo que combina a la perfección tanto con looks más en clave 'sporty chic' como con otros más elegantes.

El suyo es uno que ha rescatado de su armario de la firma Rouje Paris y, aunque lógicamente ya no está disponible, nosotras hemos encontrado una referencia muy similar por si eres de las que todavía no cuenta con este fondo de armario.

Se trata de un diseño confeccionado con tejido en mezcla de lana y con cuello solapa, manga larga y hombros marcados, como el de Vicky. Tiene un precio de 69,95 euros y es de Zara. ¿Lo quieres? ¡Lo tienes!