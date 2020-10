La fórmula definitiva para arrasar con una de las prendas tendencia de temporada.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Los pantalones de cuero o de efecto piel (en todas sus versiones) se han convertido en una de las prendas tendencia de esta temporada. Solo hace falta echar un vistazo a las colecciones de nuestras firmas de moda favoritas, así como a los perfiles de Instagram de las 'it girls', para darnos cuenta de que estos pantalones son el nuevo 'must have' del otoño y del invierno.

Y es que está claro que su versatilidad es lo que ha hecho que se ganen este puesto en el pódium de las tendencias, pues combinan con todo y puedes llevarlos tanto en un look más informal, con 'sneakers' por ejemplo, como en un estilismo más sofisticado, como puede ser con un salones.

Pero tenemos que decirte que si esta temporada los vas a llevar y realmente quieres triunfar con tu look, debes fijarte en la fórmula que nos ha desvelado Alexandra Pereira.

- Saca partido a tus mallas de ciclista llevándolas con una camisa 'oversize' como hace Alexandra Pereira

- Alexandra Pereira tiene la fórmula para lucir el accesorio que llevan TODAS en Instagram

Sabemos que a la gallega no le escapa ni un solo detalle y es que, si ya nos sorprendió con su propuesta para llevar los mocasines con estilazo sin pasar frío, ahora nos ha conquistado con la combinación DEFINITIVA para llevar los pantalones de cuero con éxito, y es por debajo de las botas.

Ya vimos a Sarah Jessica Parker llevando estos pantalones con botas altas y nos encantó, pero la alternativa que Alexandra Pereira nos muestra a través de Instagram creemos que supera cualquier tipo de estilismo visto anteriormente.

La 'it girl' ha optado por una camiseta blanca y unos pantalones de cuero tipo 'paper bag' de tiro alto (siendo fiel a los colores neutros que tanto le gustan) que ha lucido bajo unas botas en blanco roto de inspiración Chelsea con suela de plataforma, punta redondeada y laterales elásticos de Bottega Veneta.

Nos parece una fórmula definitiva para poder llevar este tipo de diseño sin pasar frío (ya que unas zapatillas o unos mocasines son menos abrigados que unas botas) y, además, si escogemos unos pantalones más anchos (como pueden ser los 'paper bag') se disimulará el ancho de las piernas y de las caderas, por lo que es una combinación superfavorecedora para todo tipo de cuerpos.

Además, si quieres aportar un toque extra de elegancia al look, puedes añadir una blazer, como así ha hecho la 'influencer'. En concreto, ella ha apostado por una larga del mismo color que las botas. ¡Nos encanta! ¿Y a ti?