Cuando Alexandra Pereira quiere que sus looks parezcan caros, se viste de blanco y cámel

Abrir el Instagram de Alexandra Pereira es sinónimo de encontrar inspiración para vestir 24 horas los 365 días al año. No hay tendencia que se no haya lucido, aunque si por algo admiramos sus looks es por su capacidad para combinar prendas ‘low cost’ con otras de firma. Eso sí, hay ocasiones que nadie diría que lo que luce es de una tienda como Zara, Mango o H&M, pero con su forma de conjuntar prendas y colores logra que un look parezca caro. El blanco y el cámel predominan en la paleta de colores de su armario e incluso la propia influencer ha reconocido que está ‘obsesionada’ con estos tonos.

Y, claro, a estas alturas a nosotras no nos extraña. Desde hace varias temporadas, el cámel reina en Instagram y Kim Kardashian fue de las primeras en poner de moda este color -previamente firmas como Max Mara, Proenza Schouler y Bottega Veneta lo habían subido a la pasarela-, pero quien lo lleva con más elegancia es Alexandra Pereira.

Además estos colores cuentan con un plus: al ser colores muy clásicos, cuando los lleves en un conjunto, dará la sensación de que es elegante y, por tanto, caro. No hay más que echarle un vistazo al feed de Instagram de la presciptora de moda para darse cuenta de que cuando vistes con cámel y blanco, aunque tu ropa sea barata, le sumaremos ceros visuales al look y parecerá de lo más sofisticado.

Por si todavía te queda dudas, hemos seleccionado algunos looks de Alexandra Pereira que nos inspiran para vestir este verano de cámel y blanco. ¡Sigue bajando!