Las botas altas son tan tendencia que incluso se llevan con pantalones de cuero, palabra de Sarah Jessica Parker

La actriz y empresaria nos deja otro look de 'street style' para fichar.

Clara Hernández | Woman.es

Sarah Jessica Parker nunca defrauda, esto es así. La actriz que encarnaba a la genial Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York' —esa ficción que nos proporcionó lecciones 'fashion' durante más de un lustro y medio— ha seguido guiándonos por el mundo de la moda y la belleza día sí y día también con 'looks working' impecables, outfits sofisticados, 'effortless' o, incluso, 'athleisure'; vaqueros que suman centímetros o peinados protagonizados por trenzas clásicas y perfectas.

Pero si hay algo que es su especialidad es, sin duda, el calzado, por el que ella siempre ha sentido una pasión especial y que se ha convertido en uno de sus focos como empresaria (su línea de zapatos se vende a través de distintos almacenes y plataformas, así como en su propia tienda física en Nueva York). Por eso, siempre nos fijamos sobre qué pisa la intérprete con la garantía de encontrar allí grandes dosis de inspiración.

Pues bien, este miércoles nos mostraba una de las tendencias que no dejaremos de lucir este otoño: botas de ante altas, hasta la rodilla, con tacón medio (75 mm) y color negro. Las suyas tienen la caña cubierta por adornos metalizados, listas para ser la estrella de cualquier look, y pertenecen a su firma, SJP by Sarah Jessica Parker. En concreto es el modelo Busker, que tiene un precio de 795 dólares (y, ya te adelantamos, están agotadísimas).

Pero, además, la estadounidense nos confirma que este tipo de calzado, aunque llevemos pantalón, hay que lucirlo con este por dentro, incluso si se trata de uno de cuero.

Sarah nos ha dejado otro look de esos que nos encantan con pantalones de piel negro y silueta vaquera 'slim' que le sentaba de maravilla y para el que no ha necesitado otra prenda más que un sencillo top 'casual' gris marengo, con pico por delante y por la espalda, y manga francesa para llevarse un 10.

El 'total black' se completa con una mascarilla del mismo color con paillettes que resulta suficientemente brillante pero también discreta por su color. Y, por supuesto, su larguísima melena ondulada cayendo por los hombros. ¡Bravo!