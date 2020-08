Sarah Jessica Parker sabe que a las bajitas les alarga la pierna un montón combinar un pantalón vaquero con mules de tacón bajito

Una fórmula que funciona siempre.

Woman.es

Si alguien se sabe todos los trucos de estilo que tengan que ver con los zapatos, esa es Sarah Jessica Parker. Es más, probablemente sea la celebritie a la que más y mejor le representa, en concreto, el emoji de un zapato de tacón. Desde el vestuario de su personaje más icónico en la ficción, Carrie Bradshaw, a tu último proyecto personal, su firma SJP, especializada precisamente en este tipo de calzado, pasando por su propio vestidor. Todo en ella son zapatos de tacón.

Es la reina absoluta y por eso sabe, por ejemplo, que combinar unos mules con tacón bajito con unos jeans es ideal para alargar la figura.

Ya puede escoger aunque sea raro en ella un look sencillo y poco llamativo, como ha sido el caso en su última aparición por la flagship de su marca en Manhattan, que en ella siempre hay que derivar la vista a los pies porque es una garantía de llevar algo especial en ellos. Siempre es así. En este caso, sin ir más lejos, en el que no deja de llevar un outfit confortable con vaqueros grises y camiseta de manga larga a juego, también tiene sorpresa en forma de zapatos espectaculares.

La actriz no renuncia a ellos ni cuando el cuerpo le pide a gritos unas deportivas cómodas; de lo contrario, no sería Sarah Jessica Parker. Y por eso, y porque en su estilo siempre es una prioridad estilizar más si cabe su figura dado que no es alta -mide 160 centímetros-, sabe que los tacones finos son el mejor truco de estilo para conseguirlo.

Uno de sus motivos de decoración favoritos para el calzado, el lazo, es el protagonista del modelo exacto que ha combinado con los mencionados jeans, que a diferencia de los últimos diseños que la hemos visto lucir en sus visitas a la tienda, no está disponible en el catálogo de su sello.

Pero para conseguir el objetivo de alargar la figura con la combinación calzado y vaqueros importa el estilo del zapato, no tanto el diseño. Es más, se conseguiría el mismo efecto, por ejemplo, con estas sandalias tipo mules de estilo minimalista de Zara que con un modelo más barroco, como le suelen gustar a la protagonista de 'Sexo en Nueva York'.