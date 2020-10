Se trata de unos botines 'made in Spain' que estilizan la figura y suman centímetros sin sacrificar tu comodidad.

Eva González tiene un look defino, sabe cómo mezclar prendas básicas con otras más atrevidas y lo que es mejor siempre nos da ideas para que no solo saquemos más provecho a nuestro armario, sino también a nuestras compras de temporada.

- Si quieres triunfar con un look 'total black', haz como Eva González y llévalo con una chaqueta vaquera original

- Eva González ha descubierto que estos joggers quedan de miedo con una americana

Y es que gracias a sus últimos estilismo hemos descubierto su romance con Zara, como los rojos que hacen cintura, o los vaqueros pitillo o como los que nos muestra en esta ocasión. Se tratan de unos jogger efecto piel que ya llevó hace unas semanas.

Pero esta vez, lo que más nos ha llamado la atención son unos botines 'made in Spain' de tacón cómodo que se han vuelto ya en una necesidad para nosotras.

Con este look Eva vuelve a demostrar que ir cómoda no está reñido con sentirse guapa y tener estilo. En esta ocasión la modelo y presentadora ha llevado un jogger efecto piel de Zara (29.95 euros) con elástico en la cintura, patrón amplio en la zona superior y entallado en la zona de los tobillos, que ha decidio mezclar con estos botines de la firma española de calzado personalizado Uniqshoes: un modelo de caña media y ancha, con plataforma interna y tacón triangular de 6 centímetros lo que no solo nos suma altura sino que estiliza nuestra figura.

"De esperas y más esperas... " ha escrito Eva junto a la imagen en la que posa con su maleta, y es que como está grabando La Voz vive prácticamente a caballo entre Sevilla y Madrid. En la fotografía, la modelo nos da una idea perfecta para viajar con estilazo en entretiempo.

Además ha rematado su estilismo con un blazer en tono beis que rompe con el look monocolor también de Zara. Y en cuento a su súeter, se trata de un diseño sencillo de cuello vuelto.