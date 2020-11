¿Cómo combinar el chaleco de punto? Siete looks (con miles de 'likes' en Instagram) para salir de dudas y llevarlo de lunes a domingo

'It girls' y expertas en moda de todo el mundo han caído rendidas esta temporada al encanto del chaleco de punto. ¿Te animas a llevarlo?

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Es oficial: los chalecos de punto son la prenda estrella del otoño invierno 2020-2021 y, como era de esperar, Instagram se ha llenado de auténticos 'lookazos' con todo tipo de propuestas. He aquí nuestras preferidas para que tú también te sumes a la tendencia y le saques el máximo partido a los tuyos.

10 chalecos de punto que las expertas en moda llevarán todo el otoño Ver 10 fotos

1. Con camisa y botas altas

Este es, sin duda, el combo más repetido en Instagram y, probablemente, la forma más efectiva de combinar el chaleco de punto mientras dure el entretiempo. La clave es usar una camisa blanca 'oversize' a modo de minivestido y añadir unas botas altas (ya sean de tacón, con suela 'track', de agua, o de estilo 'cowboy', como ha elegido la 'influencer' Inma Serrano).

2. Holgado y con pantalones

Una opción ideal para ir al trabajo durante los meses de frío es añadir unos pantalones largos al combo ganador de camisa + chaleco. La 'blogger' Lula & Co ha optado por compensar volúmenes, combinando prendas superiores anchas con vaqueros pitillo, y el resultado es de lo más apetecible.

3. Con cuero y zapatillas

Una fórmula fácil para rebajar la carga formal de un chaleco de punto es apostar por prendas de cuero que sumen un punto 'rockero' al look. En este caso, la actriz Paula Echevarría se ha decantado por unos 'shorts' de piel de Zara (una de las prendas más buscadas de la temporada) y ha rematado el conjunto con unas zapatillas deportivas; ¡genial para las ocasiones más informales!

4. Con minifalda

Y, si te ha gustado lo de lucir piernas en esta época de año, no te pierdas la idea de la 'it girl' María Valdés, que ha añadido una minifalda de cuadros a su chaleco de H&M para crear el 'outfit' más 'british' que hemos visto hasta la fecha. Otorga un aire de chica buena al que no nos podemos resistir, ¿verdad?

- Más allá del de punto, el chaleco (en todas sus interpretaciones) es la prenda estrella de la temporada y estos son los mejores looks vistos en pasarelas, calles e Instagram

- Jamás nos habríamos imaginado lo bien que puede llegar a quedar un chaleco masculino sobre una camisa blanca 'oversize' hasta que hemos visto a Teresa Andrés Gonzalvo

5. Con 'denim'

Las amantes del tejido vaquero le jurarán amor eterno a esta propuesta de la 'instagrammer' Allis Guijarro, con una camisa 'denim' y 'jeans' como protagonistas. La mezcla de tejidos funciona de lujo y, en este caso, al jugar con los colores blanco y azul da un resultado ideal para la temporada.

6. En clave 'comfy'

La moda cómoda también tiene cabida en esta tendencia y es que, como ha demostrado Clara Gutstein, estos chalecos también quedan de maravilla con los 'shorts' de punto que son supertendencia esta temporada (en serio, cuando los pruebas ya no quieres vivir sin ellos). Su combinación de colores es, además, todo un acierto.

7. A modo 'working girl'

Por último, te mostramos este look de la estilista Gitta Banko, con pantalones de vestir anchos, botas de inspiración militar y un chaleco supercalentito. ¿No te parece lo más para ir a la oficina?