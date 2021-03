La combinación que nunca falla.

Cecilia Franco

Nuria Roca es imprevisible estilísticamente hablando. En el programa 'El Hormiguero' nos ha demostrado que puede adorar las prendas con los colores más llamativos o, sencillamente, apostar por los clásicos. Es toda una mujer todoterreno y su estilo a través de la pequeña pantalla no pasa nunca desapercibido. En su última aparición nos confirma que los pantalones culotte efecto cuero troquelado se llevan con la camisa avolantada 'oversize' y complementos en amarillo.

Huele a primavera. Y Nuria Roca, como no podía ser menos, nos propone una idea de look perfecta para lucir elegante y llena de alegría esta nueva temporada. La reina de la camisa blanca ahora se pasa al amarillo, y no nos puede gustar más, ya que se trata de una opción muy favorecedora, llena de luz y protagonizada por el color y los detalles especiales.

Ella a lo largo de todo el año no ha dejado de darnos lecciones de estilo al demostrarnos que los estampados de flores y los colores vivos no son para llevarlos exclusivamente en una temporada concreta. Nos enamoramos de la falda de punto 'efecto tipazo', nos dio una alegría con el jersey lleno de esperanza, se animó con la blazer estampada y se lanzó a llevar las virales zapatillas de colores del Lidl.

Todas sus apariciones en 'El Hormiguero' nos encantan, pero sus selfies en el ya famoso espejo mucho más, porque podemos ver en detalle su look al completo, además de descubrir las firmas de cada una de las prendas.

Nuria Roca, aunque se convirtiera en la 'jefaza' de las camisas blancas, no se olvida de ellas tan rápidamente y, ahora, marca su propio sello de identidad con un toque de color y detalles especiales a esta prenda básica y complementos en colores llamativos que combinan con un básico pantalón de cuero negro.

El look en cuestión se basa en básicos de armario que mezcla una gama de tonos amarillos con unos pantalones negros. Se trata de una camisa en tono amarillo claro, tirando a pastel, de mangas abullonadas y detalle del volante de Sandro París (175 €), pantalón culotte efecto cuero troquelado de Lola Casademunt (129 €) y sandalias en tono amarillo de Givenchy.

Una propuesta ideal y favorecedora que estarás deseando ya probar. ¿Black & yellow? Nosotras decimos 'sí' rotundo. Gracias Nuria por mostrarnos casi a diario todos tus looks más estilosos y rompedores.