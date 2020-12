Nuria Roca cae rendida ante las zapatillas de colores de Lidl (y, sí, vuelven a estar agotadísimas)

La presentadora ha conseguido hacerse con las 'sneakers' más deseadas del momento.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Si hablamos de Lidl automáticamente nos vienen a la cabeza las famosas zapatillas de colores, ¿verdad? No es para menos, ya que se han convertido en las más deseadas de estos últimos meses (y son muchas las razones de su éxito). ¿La última en caer rendida ante ellas? Nuria Roca.

Cuestan 19,99 euros (un precio ajustado a todos los lanzamientos de la cadena alemana) y cuentan con un diseño de lo más original en el que destaca los colores de la marca (rojo, amarillo y azul) que nos permite vestirnos con rollo, o mejor dicho con "rollazo". ¡Qué te vamos a contar!

Desde Lidl, conscientes de que estas 'sneakers' son el nuevo objeto de deseo del 'street style' desde que salieron a la venta el pasado mes de octubre y se agotaron en tiempo récord, han querido alegrarnos los últimos días del 2020 al volver a ponerlas a la venta hace cuatro días por su precio original y, cómo no, se volvieron a agotar. Y en una intentona más por parte de la cadena alemana, ayer volvieron a ponerlas en 'stock' en su web y, una vez más, volvieron a agotarse en cuestión de horas. No falla.

En la redacción admitimos que nos hemos quedado con la miel en los labios pero quien sí ha conseguido hacerse con las suyas, como te veníamos diciendo, es Nuria Roca.

Sabemos que la presentadora no le teme a nada estilísticamente hablando y, efectivamente, las 'sneakers'del momento no podían faltar en su zapatero.

"¡No, no es una inocentada! ¡Las famosas zapatillas de Lidl ya son mías! ¡Yo también me he dejado contagiar por la locura de las zapatillas de Lidl!", escribía la presentadora como pie de foto de un post de Instagram que compartió ayer, Día de los Santos Inocentes, con todos sus 'followers'. "Sabéis que me encantan los colores y no me he podido resistir a este modelo tan maravilla para acabar el año, pura fantasía!!! ¿Mola, eh?", añadía.

Y, efectivamente, no podemos estar más de acuerdo con ella porque estas zapatillas podrán tener sus defensores y detractores, pero son PURA FANTASÍA.

Nuria ha sabido otorgar todo el protagonismo a las 'sneakers' al lucirlas con un look 'total black' formado por una sudadera 'oversize' y unos pantalones vaqueros rectos.

Podemos decir que son las zapatillas más virales del 2020 (y algo nos hace sospechar que lo seguirán siendo durante muchos meses del 2021) e incluso se pueden encontrar en portales de reventa a un "módico" precio de 500 euros. Ahora mismo siguen apareciendo en la web de Lidl, pero ya con el cartel de "agotadas".

¿Volverán a sacarlas a la venta pronto? Creemos que es todo lo que pedimos para Reyes.