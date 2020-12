Nuria Roca: "Ver las cosas de una manera positiva te aporta mucho más"

Compartimos una mañana con la periodista para conocer el secreto de su energía positiva y su arrolladora belleza.

Aida Ortega | Woman.es

La semana comenzaba, como es habitual, madrugando y con pocas ganas de lunes. En la agenda, una entrevista prevista con Nuria Roca para compartir trucos de belleza que terminaría por convertirse en una charla en la que compartir impresiones acerca de este año que nos ha dejado sin palabras a todos. Aunque no a ella, pues la periodista es de esas personas que siempre trata de ver el lado buena de las cosas. También de las que no teme a mostrarse tal y como es y comenta sin temor todo aquello que nos rodea.

Incluso al otro lado del teléfono, así son las nuevas entrevistas, transmite esa increíble personalidad que se refleja también a través de sus redes sociales.

¡Qué energía de buena mañana! ¿Cuál es tu rutina de mañana?

Me levanto muy temprano. Creo que mi cuerpo se acostumbró a mi época en la radio en la que me despertaba a las tres y cuarto de la mañana, ahora no madrugo tanto, pero me gusta la sensación de saber que tengo todo el día por delante. Aprovecho para darme una ducha y dedicarme tiempo a mí, ponerme mis cremas y cuidarme. Me da mucha energía ese momento antes de que todo el mundo se despierte en casa, desayunar tranquilar y ver las noticias.

¿Y si te acuestas muy tarde?

Incluso si me acuesto tarde, no me cuesta nada madrugar.

¿Cómo haces para lucir buena cara los días que trasnochas?

Yo creo que lo más importante para tener buena cara es ser consciente que no la vas a tener en un día puntual, sino que tienes que cuidarla siempre. Tienes que cuidarte la piel y también mentalmente, debe notarse que te cuidas que tienes una rutina. Además, creo que es importante confiar en buenos productos cosméticos, que estén avalados científicamente y que sepas que van a darte buenos resultados. A mí, obviamente me preocupa el paso del tiempo y las arrugas que van apareciendo, pero me interesa más que se note que me cuido la piel.

Hablabas de actitud, ¿crees que la energía positiva también se trabaja día a día?

Creo que tiene una parte de ADN y otra que hay que trabajarla. Quizás soy excesivamente optimista, creo que todo tiene una doble visión, siempre me quedo con el vaso medio lleno porque al final el vaso estará igual medio lleno que medio vacío, ver las cosas de una manera positiva te aporta mucho más.

¿Incluso este 2020?

Bueno, este año ha sido más difícil. Te diré que para los optimistas ha sido una prueba de fuego, no veías el final, la incertidumbre muchas veces no te deja serlo. Aun así, este año he intentado sacar cosas buenas, que también las ha tenido.

Alguna lección…

He aprendió a relativizar, muchas veces nos ahogábamos con cosas del día a día. Mi mantra es “nunca pasa nada”, nada es tan bueno ni tan grave como parece. También ha servido para darnos cuenta de la importancia de pasar tiempo con los nuestros. ¡Ah! Sin olvidar la importancia de cuidarnos, comer sano, hacer ejercicio y mimarnos para sentirnos bien nosotras.

Das mucha importancia al cuidado personal, ¿en quién confías?

Marcas como Galderma, soy imagen de su crema Restylane Skincare Post Procedure. Busco productos que sean buenos, hoy en día las mujeres invertimos mucho dinero en cuidarnos, así que es importante que obtengamos beneficios y se prolongue en el tiempo. Esta crema, más allá de hidratar y nutrir, prolonga los tratamientos que nos hacemos y mimarnos. Sin olvidar la belleza sostenible, cuidar la belleza de forma gradual y sostenida en el tiempo, siendo tú misma quien dicta los tiempos.

Trucos de belleza extraños

Tengo alguno que otro que he ido aprendiendo. Lo más básico es irte a la cama bien desmaquillada y con la piel limpia, tonificada e hidratada. Yo me exfolio bastante los labios y siempre duermo con un bálsamo labial. En cuanto a maquillaje, me encanta colocar un punto de sombra rosa en el centro del párpado, aclara el ojo y da mucha luz.

Eres muy activa en redes sociales, ¿qué te aportan?

Al principio era más un juego, como un diario digital de imágenes, ahora ha terminado convirtiéndose en una herramienta de trabajo y una forma de comunicación muy directa en la que me muestro tal y como soy. Hay que tener cuidado, no todos tenemos una vida tan maravillosa como mostramos, pero es genial poder estar en contacto con tus seguidores y con la gente a la que admiras.

Siendo tú periodista, ¿qué preguntarías a Nuria Roca?

¡Ostras! Pues mira, muchas veces, cuando me hacen una entrevista, echo de menos hablar de aspectos desconocidos realmente. Vivimos un momento en el que todos somos tremendamente exhibicionistas, lo contamos todo. Resulta sencillo llegar la personaje, pero es una corteza, escarbar es más complicado.

Así que mi pregunta sería: Cuéntame algo que no sepa la gente.

Y la respuesta sería…

Yo contaría que, por ejemplo, sigo manteniendo amistad con mis amigos del colegio desde que tengo seis años. ¡Me parece algo muy curioso! O que mi momento preferido del día, de verdad, es cuando no hay nadie en casa y puedo tomarme un café tranquilamente y sin tiempo. Ahí soy muy feliz.