Nuria Roca tiene el look con los pantalones de cuero rectos que mejor quedan con zapatillas

La presentadora ha convertido esta prenda en una de sus favoritas y no nos extraña.

Parece mentira que aún queden combinaciones por explorar a la hora de lucir pantalones de cuero pero sí, siempre se puede dar un giro interesante a esta prenda que se salga de la manida mezcla de versión pitillo y zapato de tacón.

Esta temporada este tipo de prendas han pasado a ser absolutamente imprescindibles, hasta tal punto nos ha enganchado ese estilo cañero que ofrecen que ha llegado a declinarse en formatos que hasta ahora en solo propios de los vaqueros.

Y es que precisamente es como la alternativa perfecta al denim como deben concebirse para así conseguir los mejores looks. De ahí que nos guste con botines militares, con botas tipo chelsea y hasta con zapatillas. ¿O es que unas sneakers no encajan bien con el efecto piel? Quizá no nos habíamos atrevido con estas últimas como acompañantes hasta ahora por miedo a que el dúo no funcionara demasiado bien, pero ha sido ver a Nuria Roca con él y no hemos podido evitar seguir sus pasos.

La colaboradora de 'El hormiguero' ha optado por construir el estilismo de manera sencilla, con el color negro como principal gracias al pantalón y al suéter y, sobre él, ha colocado unas cómodas zapatillas blancas y un plumífero en formato chaleco que le da un toque de lo más especial gracias a su llamativo acolchado en un tono fucsia brillante.

Lo curioso es que, si te fijas bien, no se trata de unos pantalones de cuero tipo leggings como es habitual verlos en estos casos sino que se trata de un modelo recto que encaja mucho mejor así con el calzado deportivo que ha escogido para una jornada de compras en familia. De este modo no consigue el efecto reductor que logró hace unos días con otra pieza similar pero sí que resta el acortamiento que puede producir el hecho de que el pantalón se ajuste tanto al tobillo.

Está claro que la valenciana sabe muy bien qué es lo que deja entrar en su armario y, lo que es más importante, cómo sacarlo el partido que merece en cada ocasión.