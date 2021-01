No sabemos si nos gusta más la blazer estampada de Nuria Roca, que tú también vas a querer llevar la próxima primavera, o su rejuvenecedor cambio de look

La presentadora ha lucido un look de diez de pies a cabeza (literalmente).

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Nuria Roca se ha convertido en todo un referente 'fashion'. La presentadora sabe lucir looks protagonizados por prendas tendencia de la manera más sofisticada y, por ello, no podemos evitar inspirarnos en cada uno de sus estilismos.

Anoche la presentadora volvió a acudir a 'El Hormiguero' y nos sorprendió por partida doble. En primer lugar porque, por fin, pudimos ver su nuevo cambio de look con total detalle (y confesamos que nos alucina); y en segundo lugar, porque lució la chaqueta estampada más elegante y original que hemos visto hasta hoy (y que vamos a querer llevar durante toda la primavera).

Empecemos por el 'beauty look', ya que es digno de mención. Aunque ya vimos que Nuria Roca había acudido a su estilista de confianza para hacerse un cambio de look definitivo, tal y como contó en sus Stories de Instagram, es cierto que no habíamos tenido oportunidad de ver su pelo con todo lujo de detalle hasta que apareció en el plató del programa de Pablo Motos. Y, efectivamente, Nuria Roca ha apostado por un corte de lo más rejuvenecedor: con flequillo abierto muy ligero y mechas color caramelo. ¡Está guapísima!

Pero por si no nos parecía suficiente derroche de estilo este 'beauty look', Nuria Roca además volvió a conquistarnos con el estilismo que lució anoche en el programa de Antena 3 y con el que estrenaba su nuevo corte de cabello. La presentadora llevó una camiseta blanca básica por dentro de unos pantalones vaqueros oscuros de corte 'flare' y tiro alto, así como la americana que tú también vas a querer comprarte para la próxima temporada (porque es tan bonita y original que podrás llevarla tanto para ir a la oficina como para cualquier ocasión especial).

Se trata de una americana fluida rosa con estampado jacquard combinado en blanco y burgundy, cuello clásico de solapa, manga larga y cierre de botonadura en la parte delantera.

El diseño pertenece a la colección de Primavera-Verano de la firma italiana Momoni y, aunque todavía no está a la venta (estará disponible muy pronto en la web de la marca), nosotras ya lo hemos coronado como el fichaje de la próxima primavera. ¿No te parece ideal?

Pero si no puedes aguantar la espera y estás en búsqueda de un diseño similar, tenemos que decirte que hemos encontrado en la web de la firma una americana cruzada, también con estampado jacquard floral, con cuello de solapa y cierre de doble botón a un precio rebajado de 299,50 euros (antes 599 euros).