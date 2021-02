La presentadora brilla con un look de básicos en la presentación de la obra teatral 'La gran depresión'.

Clara Hernández

Estamos acostumbradas a que Nuria Roca nos dé alegrías y 'tips' estilísticas prácticamente casi a diario. Sus propuestas son lo más, tanto sus outfits 'casual', que nos muestra justo antes de pisar el plató de 'El Hormiguero', como sus americanas más clásicas o sus explosivas combinaciones de estampados y color. Este martes, la actriz y presentadora volvió a proporcionarnos nuevas ideas con un favorecedor look de básicos que utilizó en la presentación de la obra que comparte con Antonia San Juan, 'La Gran Depresión'.

Un top en azul cobalto con mangas abullonadas es todo lo que ha necesitado para construir una combinación sobria pero supereficaz junto con unos vaqueros azules de corte 'cropped' y rectos, uno de sus estilos 'denim' favoritos del invierno. Esta vez, sin embargo, en lugar de lucirlos con botas como en otras ocasiones (los 'cropped' son perfectos para lucir este calzado), ha preferido unas sandalias de tacón nude con el fin de elevar su estilismo. Y... ¡voilà! Ojetivo cumplido.

Sin embargo, queremos detenernos en el top de Nuria y, sobre todo, en la marca 'made in Spain' que hay detrás de él y que se ha convertido, según ha confesado la propia valenciana, en uno de sus grandes "descubrimientos" de los últimos meses. Se trata de la firma Smile y que te gustará, sobre todo, si te apasionan los looks más divertidos y coloristas con los que has visto a la presentadora.

El verano pasado fue cuando la colaboradora de 'El Hormiguero' nos enseñó esa falda de la misma firma con un toque naif y estampado de caballos sobre un verde precioso que ya habían llevado con anterioridad Marta Hazas y Chenoa que nos fascinó (a la vez que arrancaba una sonrisa) Y fue solo un mes después de que nos hubiera puesto tras la pista de la firma mediante una camisa coral recorrida por motivos blancos, negros y grises de Smile que ella no dudó en combinar con accesorios flúor.

Aunque estas dos prendas ya no se encuentran disponibles (sus precios eran de 54,90, rebajadas, y de 49,90 euros respectivamente), si te gusta la ropa de aire retro y el 'colorinchi' que es capaz de arrancarte una sonrisa, sin duda esta es una de las firmas que tienes que añadir en tu lista. ¡El aire primaveral está garantizado!

¿Estás enamorada del armario de Nuria Roca? Mira nuestra selección con sus mejores looks.