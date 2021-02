Los básicos de tu fondo de armario siempre triunfan.

Cecilia Franco | Woman.es

Olivia Palermo consigue que con sus looks de 'street style' se paralice el mundo. Las calles de Nueva York se llenan de luz en cada una de sus apariciones y estilismos, y nos ha demostrado en más de una ocasión que los clásicos son infalibles. ¿Adoras las camisas de volantes? Pues Olivia Palermo dice sí a la camisa blanca de volantes asimétrica y confirma que queda espectacular con unos leggings y botas mosqueteras.

La camisa blanca es una prenda imprescindible que todas tenemos en nuestro fondo de armario. Lisas, con detalles, con volantes… Las encontramos en muchas versiones, sin embargo, todas sabemos que, sea como sea, nos ha salvado en más de una ocasión. No solo porque combinan con todo, sino porque además quedan muy elegantes.

-Las botas altas con cordones que Olivia Palermo ha combinado con pantalones de cuero y jersey blanco para conseguir 'EL LOOK' tendencia del invierno 2020.

-Los cinco bolsos imprescindible de Olivia Palermo para cualquier ocasión.

En esos días en los que no sabes qué ponerte Olivia Palermo nos propone combinar una camisa blanca con unos leggings y botas mosqueteras. Nuria Roca optó hace poco por la camisa blanca con lazo, Marta Carriedo encontró la blusa blanca más romántica y, ahora es Olivia Palermo quien se une a este gran clásico infalible.

Nuestra 'it-girl' favorita nunca nos defrauda y sus looks son insuperables. Logró combinar los botines de nieve con leggings y nos ha animado hasta a llevar calcetines con tacones. ¿A que ni te imaginabas con ello? Solo ella consigue convencernos.

Y aunque le guste arriesgar es cierto que en muchas ocasiones opta por los básicos de armario con detalles especiales para dar con ese look rompedor y 'chic' tan ella con el que siempre acierta.

12 botas altas que mejor quedan con 'jeans' Ver 12 fotos

La camisa blanca de volantes asimétrica en esta ocasión se ha convertido en la gran protagonista. Olivia Palermo ha combinado la camisa con unas botas mosqueteras, pantalón de cuero y un abrigo de estampado animal 'top'. No es la primera vez que nos propone un look con botas mosqueteras, así que habrá que animarse con esta tendencia. ¿No eres de botas mosqueteras? No te preocupes, te proponemos una selección de botas que mejor quedan con pantalones.