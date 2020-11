Olivia Palermo dice que las botas 'over the knee' (o "mosqueteras") se llevan con falda globo y sobrecamisa de cuadros

Y no puede gustarnos más esta combinación.

Lo de Olivia Palermo con las tendencias ya es otro nivel, por algo se la conoce como "la reina del 'street style'"... No solo nos descubre las prendas que necesitamos incorporar en nuestro armario para triunfar esta temporada, sino que nos da las claves para combinarlas a la perfección, y sin duda esto es lo que más nos gusta.

Primero nos dejó claro que la falda de tul la debemos llevar con botas militares, después nos demostró que las botas de caña alta sientan fenomenal con un abrigo de punto y, no contenta con eso, nos enseñó que este mismo calzado es perfecto para combinarlo con un vestido largo de cuero. Y es que si de todas estas combinaciones no sabríamos decir cuál nos gusta más, alucinadas estamos con la última propuesta de la socialité.

Olivia Palermo disfrutó este fin de semana de una jornada de 'shopping' por el Soho de Nueva York junto a su marido Johannes Huebl. Gracias a las fotografías podemos ver lo enamorados que están y lo bien que se lo pasan juntos pero, por supuesto, no hemos podido evitar fijarnos en el estilismo que la 'it girl' ha escogido para la ocasión. ¡Y nos encanta!

Se trata de un 'outfit' rompedor, inspirador e IDEAL para esta temporada, protagonizado principalmente por los colores verde militar, azul marino y negro. Sí, lo sabemos... Así a simple vista pensarás que cómo es posible que esa mezcla funcione, pero vas a quedarte fascinada cuando veas el resultado.

Olivia ha optado por una sobrecamisa (que ya sabemos que es un 'must have' este otoño-invierno) de cuadros tipo tartán en color verde y azul 'navy', así como por una falda tipo globo en verde. Pero, sin duda, el elemento que más ha conseguido llamar nuestra atención del estilismo es el calzado: unas botas negras altísimas que le llegan por encima de la rodilla (también conocidas como 'over the knee' o mosqueteras) elásticas y con suela 'track'.

Nos encanta esta propuesta porque visualmente, además de alargar y estilizar las piernas, justo coincide la altura del corte de la falda con las de las botas y, además, al tener volumen funciona fenomenal con un calzado superajustado como el de Olivia Palermo.

Por supuesto, la estadounidense no se ha olvidado de elegir los accesorios más adecuados para elevar el look y, por ello, ha apostado unas gafas de sol negras tipo 'cat eye' y un bolso con asa de 'animal print'. ¡De diez!