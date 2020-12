Las botas altas con cordones que Olivia Palermo ha combinado con pantalones de cuero y jersey blanco para conseguir 'EL LOOK' tendencia del invierno 2020

De tipo militar o 'combat'.

Gracias a que Olivia Palermo vive en Nueva York, una ciudad sumamente paseable, podemos disfrutar casi a diario de sus looks perfectos y 'tips' de moda, que siempre nos adelantan las tendencias urbanas que finalmente se instalarán en nuestros armarios o bien confirman las más chic.

Este año de nueva normalidad no ha sido diferente y la 'it girl' nos ha dejado sugerencias geniales y calentitas para el otoño-invierno, como conjuntos de punto monocromos, o todo un máster en el calzado más elegante que triunfa en el 'street style' (con los mocasines más bonitos a la cabeza de esta lista).

Ahora ha vuelto a regalarnos uno de esos estilismos para patear el 'downtown' con mucho estilo. Y las botas son uno de sus ingredientes fundamentales. Olivia ha vuelto a recordarnos lo mucho que nos gustan los modelos 'combat' o militares negros, sobre todo de caña alta, perfectos para combatir el frío y combinar con faldas midi o vestidos.

En esta ocasión, Olivia Palermo ha confiado gran parte del protagonismo a las botas al llevarlas con pantalones capri (hasta debajo de la rodilla) de cuero también negro y un sencillo jersey de cuello alto en color hueso.

¿La prenda de abrigo que pone el broche final a un look de 10? Uno de aire militar (también de plena tendencia) en color gris, silueta recta pero ligeramente entallada en la cintura (un corte muy favorecedor); largo por debajo de la rodilla justo para cubrir los pantalones, doble botonadura dorada, grandes solapas y chavoletas o presillas en los hombros evocando las prendas utilizadas en el ejército.

De todo su look, sin duda esta es la prenda que ha despertado más interés entre sus seguidoras, como han manifestado ellas mismas en Instagram. Y tenemos la respuesta a la pregunta que más han repetido: "¿De dónde es?". El abrigo es el modelo 'Birkin' de Smythe The Brand y su precio es de 1.195 dólares (unos 983 euros). Sin embargo, como tal vez has imaginado, el abrigo ha volado y en la página oficial figura junto a un letrero de 'sold out'.

