Olivia Palermo sabe cómo combinar un conjunto de punto con un abrigo y unas botas altas

La 'it girl' se supera con este maravilloso look que llevó para ir a votar.

Woman.es

Olivia Palermo es conocida como una de las principales fashionistas de Nueva York, así que no nos tomó por sorpresa que su look para ir a votar fuera digno de una fiesta. Enfundada en un abrgio de cashmere en tonos verde grisáceo y un vestido midi de canalé con botas altas de piel en color beige, la empresaria acudió a las urnas para ejercer su voto.

- Atenta a este lookazo de Olivia Palermo con vaqueros pitillo

- Nada como una blazer blanca para llevar con vaqueros, palabra de Olivia Palermo

Y es que si algo no ha dejado claro Olivia es que no existe un "evento especial" como tal, sino que todos los días es un buen día para sacar esa fashionista que llevemos dentro y apostar por looks de tendencia. Que no es necesario esperar a ese almuerzo, o cena o boda, para ponernos un vestido, abrigo. Palermo nos invita a utilizar todas nuestras prendas, a combinar estilismos, a arriegarnos con texturas o colores.

Basta recordar su look de vestido de tul sobre unas leggings con botas militar, o la falda de tul azul que llevó hace unas semanas para pasear a su perro, o el abrigo naranja oversize que combinó con unos vaqueros. Sea como sea, Olivia se arriesga, mezcla y lo mejor de todo lo hace todos los días, ya sea para ir al super, o para caminar por Central Park, la influencer hace una declaración de estilo con cada elección.

Muchos analistas consideran que estas son unas de las elecciones más importantes en EEUU, marcarán la continuidad de Trump, o el cambio hacia un rumbo más progesista. Por ello fueron muchos los famosos que se dejaron ver votando y además invitaron a sus fans a votar, la misma Olivia compartió en Instagram algunas imágenes de ella con una pegatina que tenía impreso el mensaje "I voted" (Yo he votado).

Su look nos resulta de gran inspiración para este otoño. Así que vamos a desgranarlo. Primero vamos a hablar del conjunto de canalé que escogió. Se trata de un dos piezas que junto parece vestido. Como ya hemos visto el punto es una de las tendencias que más vamos a ver esta temporada. Este tipo de tejido no solo en calentito, sino que también es cómodo y estiliza mucho la figura. En cuanto a su abrigo de solapa grande sin botones, nos parece una maravilla pura, la típica prenda que todas deberíamos/queremos tener en nuestro armario. Es elegante, clásico, bonito, y tiene la característica de elevar cualquier look.

Y por úiltimo tenemos las botas. Sabemos que hay veces que unas botas se convierten en las grandes protagonistas de los outfits. Son botas que enamoran a todas y que se convierten en el objeto más deseado, este es el caso de estas "Laura", las botas de Gianvito Rossi.

Desde Anna Dello Russo, Sienna Miller, Olivia Culpo y Bella Hadid todas tienen en sus armarios esta maravillosa pieza que Olivia Palermo ha escogido para coronar su estilismo. El calzado en cuestión está totalmente agotado, al menos en el color beige que lució Palermo.