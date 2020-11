Te lo advertimos vas a quererlos todos.

"Los bolsos pueden hacer un conjunto. Proporcionan textura, contraste y una forma elegante de transportar todo lo que necesitas". Así con esas palabras resume Olivia Palermo la importancia de contar con un bolso adecuado para cada situación y más importante aún, para cada outfit. Sabemos que entre sus marcas favoritas están Hermès, Roger Vivier y Valextra. Sin embargo, ella asegura que siempre está atenta a cosas frescas y nuevas.

“Me encanta cómo pequeños detalles y siluetas pueden moldear o cambiar un look. Además de que te permite probar colores o patrones que de otra forma no te atreverías a usar”, añade.

Lo cierto es que Olivia Palermo se ha convertido en uno de los iconos de estilo más consolidados de los últimos 13 años. Su estilo preppy conquistó primero Nueva York en 2007 y desde entonces se afianzó como blogger, rápidamente su armario, estilo y personalidad conquistó a cientos de mujeres en el mundo y podríamos decir que así nació incluso el "estilo Olvia". Desde entonces hasta ahora solamente se ha consolidado su buen gusto hasta convertirla en la 'it girl' por excelencia.

Más allá de su innegable habilidad para combinar estampados y texturas, la 'it girl' tiene una capacidad casi innata para elegir prendas y descubrir firmas casi desconocidas que nos encantan. Además, es la maestra del BOLSO. Siempre tiene el correcto, el adecuado, el que levanta cualquier look y esta vez nos ha dado las claves para escoger esos cinco bolsos que nos ayudaran a encarar el invierno. Y si bien, no te puedes dar el lujo de hacerte con uno, sí que puedes intentar buscar un diseño que se parezca.

Las elecciónes de Olivia

Petite Dauphine Reflex Orange (1.280 euros)

La firma Au Départ se remontan a casi dos siglos de historia (se fundó en 1834). Se trata de un famoso fabricante de baúles parisino que junto a Louis Vuitton, Goyard y Moynat es considerado como uno de los cuatro mejores fabricantes de baúles franceses. La marca se ha ido adaptando a la época y su acutal diseñador Andrea Incontri (antes de Tod's) ha creado verdaderas piezas de colección que han conquistado a los gustos más exigentes del mundo. Es más este mismo año Cate Blanchett lució uno de sus diseños en la apertura del Festival de Cine de Venecia.

Esta pieza que recomienda Olivia es un rediseño del icónico bolso cubo pero en un tamaño más pequeño, Le Petit Dauphine está confeccionado en jacquard ligero y cuero. Se puede llevar en la mano o al hombro gracias a sus asas de doble uso.

Milk Pail croc-effect leather tote de S.Joon (550 euros)

Este pequeño inspirado en el movimiento del cuerpo humano es una opción elegante y moderna, que mantiene su toque de inspiración vintage, y unas líneas limpias. La fundadora de S.Joon, Sahar Asvandi, tiene una filosofía de "compra bien y compra menos", quizá por eso sus diseños son tan atemporales. En este caso se trata de un bolso de cuero efecto de cocodrilo, de silueta redondeada y estructurada que tiene el tamaño perfecto para satisfacer las necesidades diarias. Se ve tan elegante en la mano, pero si prefieres puedes llevarlo también en el hombro.

Villa crossbody bag in seta leather and mosaico de Serapian Milano (1.780 euros)

Nacida del amor por la artesanía, la historia de Serapian se remonta a 1928 cuando el fundador Stefano Serapian huyó de Armenia y se estableció en Milán, Italia. Enfocado en mantener un alto nivel de detalle, en 1947 Serapian introdujo a sus diseños el tejido de cuero de tal manera que imitara a un mosaico. Hoy en día, la marca además combina texturas y patrones.

Esta bandolera Villa de cuero negro con los laterales en efecto mosaico negro es práctico y elegante a partes iguales. Se trata de un básico contemporáneo, adecuado para momentos más informales que ha sido confeccionado a mano en Italia por expertos artesanos.

Holly Bag de Tods (1.800 euros)

Se trata de una de las preferidas de Olivia. Este bolso toma su nombre de uno de los personajes más icónicos del cine y la literatura, Holly Golightly, la protagonista de la mítica novela de Truman Capote "Desayuno con diamantes". El estampado animal agrega un vivo contraste con el cuero azul y negro.

Po Cube de The Volon (796 euros)

La diseñadora nacida en Corea, Eujung Jang, más conocida como E.J, se ha consolidada en una de las diseñadoras más deseadas por las que saben de moda, se ha convertido en una diseñadora de culto. Y Olivia la recomienda con este hermoso bolso acabado en tono dorado, efecto de piel de cocodrilo, correa de cadena para el hombro y cierre con broche.