De nueva colección o edición limitada, descubre en Zara verdaderas joyas 'fashion'.

Cecilia Franco

Ser amante de la moda no significa que debas renunciar al mundo 'low cost'. Hemos aprendido en más de una ocasión que no hace falta gastar mucho dinero para conseguir un look que parezca de lujo. Tiendas como Zara no dejan de demostrar una y otra vez, en sus nuevas colecciones y en ediciones limitadas, que encontrar verdaderos tesoros en sus tiendas es posible .

Las prendas de diseño están mucho más cerca de ti de lo que crees. Y aunque en ocasiones se encuentran en los lugares más inimaginables, las prendas con espíritu de lujo están ahí.

En el gigante de Inditex, concretamente en Zara, encontramos cada día prendas que podrían ser dignas de pasarela de creaciones de grandes diseñadores de Alta Costura.

Además de encontrar tendencias tan clásicas como las rayas marineras que nos enamoran temporada tras temporada, cualquiera de sus faldas se convierte en nuestro nuevo capricho y hasta las ediciones especiales consiguen arrancarnos el corazón. La moda está en el aire y el lujo lo encontrarás en tus tiendas 'favs', no hay más que rastrear Instagram para confirmarlo.

Muchas de nuestras celebrities nos han mostrado su debilidad por Zara con sus famosas botas engomadas o las sobrecamisas. Su clara línea de estilo con las tendencias como base fundamental y su diseño sofisticado es lo que Zara trata de transmitir en un nuevo concepto del mundo 'low cost' que nos tiene embelesadas.

En Zara no solo te enamorarás de la nueva colección o de sus ediciones limitadas, también descubrirás en la sección de niños verdaderos 'tesoritos'. Y es que en el gigante de Inditex encontrarás hasta las colecciones más adorables para tus mascotas, demostrando una vez más que la moda y las tendencias más 'fashion' traspasan fronteras.

Así que, querida amiga 'fashionista', ¿tienes una ocasión especial y buscas una prenda de diseño? ¿O simplemente sueñas con tener en tu fondo de armario una prenda que parezca de diseño para reconvertir cualquier look? Busques lo que busques, en Zara encontrarás prendas que parecerán de lujo a precios 'low cost'.

Gracias Amancio por crear diseños de pasarela que podrían ser verdaderos tesoros de 'Alta Costura'. ¿Te animas a encontrarlos? Recopilamos los diseños más 'top' de la temporada.