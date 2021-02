La nueva colección de Zara habla por sí sola.

Cecilia Franco | Woman.es

Hay tendencias que siempre vuelven a alegrarnos la vida porque simplemente nos recuerdan a una bonita época de nuestra vida y solo con verlas nos saben a mar y buen tiempo. Hablamos de las rayas marineras, ese estampado que te lleva acompañando cada verano desde que eras pequeña y solo te trae buenas vibraciones. Pues bien, hemos rastreado la web de una de nuestras tiendas favoritas y, ¡tenemos buenas noticias! La nueva colección de Zara nos avisa que el buen tiempo está a la vuelta de la esquina y las rayas marineras las llevarás ya esta primavera.

-Necesitamos que por favor repongan este trench.

-La chaqueta de Zara más bonita nos la ha descubierto Rocío Osorno y cuesta menos de 30 euros.

El gigante de Inditex no deja de sorprendernos. Su capacidad de detectar las tendencias y de que amemos hasta la colección de Zara Niños es increíble. Pero no todo queda ahí, porque si pensabas que Zara ya te había sorprendido bastante con su colección 'comfy' o su colección edición San Valentín, ahora hasta nuestras mascotas podrán ir a la moda.

Sí, confesamos que cada día estamos más 'in love' con Zara, y no solo por las sorpresas que nos da, sino porque a pesar de todo no olvida la esencia y los básicos de armario siempre vuelven. Las prendas con estampado marinero es uno de esos básicos que cada primavera-verano vuelven a devolvernos ese aire de frescura. Y aunque cierto es que ya encontramos hasta jerséis o chalecos con este estampado, desde que vimos a Paula Echevarría con la camiseta de rayas que ha llevado durante su embarazo no dejamos de soñar con esos días tan maravillosos de verano.

Las rayas marineras vuelven pisando fuerte esta primavera en Zara Ver 10 fotos

Zara ya nos está mandando señales con el lanzamiento de su nueva colección, las rayas marineras las necesitas ya en tu vida. Vestidos, camisetas básicas, conjuntos de punto perfectos para estar en casa, prendas de entretiempo… Y todo lo que necesitas para esperar con ansias esta primavera. ¿Estás lista para hacerte con la nueva colección de Zara?