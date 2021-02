Puedes pensar que es un pijama, pero se trata del conjunto de ropa cómoda de Zara más bonito que verás en su nueva colección dedicada al amor (por San Valentín)

'Comfy', 'animal print' y mucho 'love'.

Cecilia Franco | Woman.es

Estamos encantadísimas con las propuestas que nos lanza últimamente (y siempre) Inditex. Y como no podía ser de otra manera en Zara se unen al mes del amor con un conjunto de ropa cómoda precioso de nueva colección especialmente dedicado al amor. Tan cómodo que pijama parece, pero 'comfy' e ideal es.

Nuestra tienda de Inditex favorita, Zara, no se pierde ningún acontecimiento. Y como Amancio sabe que estamos 'in love' con San Valentín, ha querido ofrecernos un homenaje con diseños tan ideales como cómodos. La nueva colección viene cargada de novedades que ya prevemos serán irresistibles. ¿Estás preparada?

El mes del amor ya ha llegado y, como ya sabemos todos, este año su celebración no podrá ser como en otras ocasiones. Pero, ¡que no decaiga el ánimo! Porque se pueden hacer mil planes sin salir de casa, lucir estilosa y cómoda con nuestro querido mundo 'comfy' y desbordar romanticismo de los pies a la cabeza.

Te hemos propuesto los mejores conjuntos lenceros para este San Valentín, te hemos dado algunas ideas de planes para hacer ese día o, simplemente, para tener un detallito original con la persona que más amas. Pero si lo que quieres es sorprender con un 'lookazo' para tu velada romántica en casa, no hace falta que sufras con 'taconazos' porque este año la comodidad se vuelve de lujo. No lo decimos nosotras, no hay más que ver el conjunto de nueva colección que nos propone Zara con motivo de San Valentín. I-D-E-A-L.

Si lo has visto a través de la web o en tienda física seguro que has pensado que se trataba de un pijama, pero lo cierto es que es TAN cómodo que sentirás como si te acabaras de levantar de la siesta.

Zara nos propone por San Valentín este conjunto de blusa (25,95 €) y pantalón (25,95 €) de textura satinada y estampado 'animal print' elegante y cañero a partes iguales. ¿Lo mejor? Lo cómodo que puede llegar a ser y lo mucho que te favorecerá para una velada romántica en casa que no olvidarás. Sorprende(te) y apuesta este San Valentín por el mundo 'comfy'. ¡No te arrepentirás!