Amelia Bono confirma que las botas engomadas de Zara se llevan con un look 'comfy' de punto

Todas las tendencias en un solo look. ¡Bravo Amelia!

Cecilia Franco | Woman.es

Si te preguntamos que cuál sería el 'total look' tendencia perfecto para esta temporada, la respuesta la encontrarías en el Instagram de Amelia Bono. En su último post ha unido todas las tendencias en un solo look para 'un día de sol oh oh oh' y nos ha dejado alucinadas. ¿Recuerdas las botas engomadas de Zara? Esas que se agotaron al instante y tuvimos que buscar alternativas. Pues bien, vuelve a apostar por ellas con un look de punto que no puede ser más bonito y cómodo.

-Amelia Bono combina el abrigo largo de paño con todas las tendencias del momento.

-Amelia Bono dice que para esos días en los que no sabemos qué ponernos llevemos una blazer con 'sneakers' para conseguir un look de diario de lo más acertado.

¡Confirmado! A Amelia Bono el mundo 'comfy' de punto y las prendas en tonos claros la han conquistado. Últimamente ha olvidado los looks 'total black' para defender la suavidad de los tonos más cálidos y su comodidad. Hace poco nos conquistó con los jeans color piedra de corte 'flare', fichó el chaleco de punto Zara en tono beige y ahora, de nuevo, vuelve a la delicadeza del beige y el punto en un todo en uno, por supuesto, de Zara para disfrutar de un día soleado.

Amelia Bono nos ha demostrado en más de una ocasión que es una enamorada de Zara. Y es que es cierto que las que más saben de moda tienen una conexión especial con Zara y encuentran en el gigante de Inditex todos los básicos que su fondo de armario debería tener. Pues bien, Amelia en esta ocasión ha repetido con las botas engomadas de Zara y la chaqueta acolchada más bonita y versátil en verde caqui, también de Zara. ¡Y nos ha encantado!

Ella ha logrado un contraste de colores verdes y beige que nos apasiona y nos da (de nuevo) una lección de estilo al demostrar que sabe combinar prendas 'low cost' con firmas de lujo. ¿Cómo? Con un conjunto de punto en beige de cárdigan y pantalón corto como base, y como broche 'trendy' la chaqueta acolchada (39,95 €), bufanda y botas (45,95 €) de Zara más deseadas del momento, y bolso de lujo de Celine.

Lo ha vuelto a conseguir, y como era de esperar, sus seguidores no han tardado en preguntar de dónde es cada prenda así que… Si quieres recrearlo no tardes porque estamos seguras que se agotará rápidamente. ¡Corre a por ello!