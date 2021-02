Zara Niños tiene la chaqueta de punto con perlas de tendencia (y de la que Lourdes Montes es fan)

Con cuello redondo y en un precioso verde esmeralda.

Clara Hernández | Woman.es

¿A que te ha pasado más de una vez que al darte una vuelta por la sección de Zara Niños te has quedado enamorada de una de sus prendas y has deseado encontrártela en la planta de adultos, cosa que por lo general no ha ocurrido? Pues bien, hay buenas noticias. Hace ya tiempo descubrimos que algunos de los jerseys más bonitos que lucían nuestras 'it girls' favoritas y estilistas pertenecían a Zara, pero no a Zara Woman, sino a Zara Kids. Y que las tallas más grandes de niñas, pensadas para 13-14 años, no eran tan distintas en medidas de la talla 38 de mujer, ya que las primeras están ideadas para adolescentes de hasta 164 cm de altura (de hecho, te recomendamos que, si eres bajita, no dejes de visitar su sección de vestidos, especialmente en verano, donde en otras ocasiones hemos encontrado algunos modelos preciosos).

Si este otoño fue un jersey con bordados en la pechera de Zara Kids el que brilló en Instagram y lucieron las estilistas María Borbolla y Pepa de Leyva, o la influencer Yose, ahora es una chaqueta de punto en un precioso color verde agua, con adornos de perlas, el que nos ha creado una necesidad.

Una de sus fans es Lourdes Montes, que la ha lucido en su stories demostrando que bastan unos vaqueros rectos y tobilleros, y un par de zapatillas multicolores (las suyas son de The Hoff, la marca española de deportivas que se ha convertido en objeto de deseo en 2021) para lograr un look de invierno cómodo y con estilo.

"¿Compráis alguna vez ropa para vosotras en Zara Kids? Yo este invierno descubrí que la talla 14 me queda bien y he encontrado cosas ideales", ha confesado la mujer de Francisco Rivera en un 'story' en su perfil de Instagram, donde también asegura que su hija también quiere la misma chaqueta.

La prenda, de manga larga y con botones de perlas, está disponible en la web de Zara Kids y, además, está rebajada (su precio actual es de 12,99 euros, un 45% más barato que el inicial). Además, también está disponible en color marrón tostado.

