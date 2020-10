Ese jersey con bordados que no dejas de ver en Instagram es de Zara Kids (y sí, es tan tendencia como los de cuello bobo)

Normal que las tallas más grandes estén volando de la web...

Este otoño, Zara Kids no deja de sorprendernos. Si hace solo unos días te hablábamos del vestido con estampado 'patchwork' de su colección que había enamorado a las chicas bajitas con más estilo, hoy no tenemos más remedio que presentarte este jersey de punto que ya es el nuevo objeto de deseo de Instagram.

Se trata de un diseño de color gris cuyo punto fuerte es el bordado en la zona del cuello y la pechera, un detalle de lo más delicado que ha inundado las propuestas de otoño-invierno de nuestras firmas favoritas. Y es que esta temporada el cuello (bobo, de picos, con lazos, con volantes...) está acaparando todo el protagonismo de las prendas de abrigo, una tendencia solo apta para las más románticas que ya ha llegado a las redes.

Seguro que últimamente has visto en Instagram todo tipo de jerséis con esta característica y, sin duda, este de la sección infantil de Zara es uno de los más repetidos entre las 'influencers' de nuestro país.

¿La mejor fórmula para combinarlo? Ellas lo tienen claro: con pantalones vaqueros y zapatillas. De esta forma, se rebaja la carga formal del look, dando lugar a un estilismo ideal y a la última para el día a día.

Probablemente ahora mismo te estarás haciendo la misma pregunta que nos hicimos nosotras al ver estos 'outfits': ¿encontraré mi talla en Zara Kids? Pues bien, debes saber que el jersey en cuestión se vende desde la talla 6 años hasta la 13-14, la cual, según su guía de tallas, se corresponde con una altura de 164 centímetros.

Es decir, probablemente no conseguirás llevarlo de forma 'oversize', pero, si no eres muy alta, te quedará perfecto. Y para prueba, los looks que hemos encontrado en Instagram.

El precio de esta joyita es de 25,95 euros, pero la mala noticia es que, como era de esperar, actualmente la talla más grande no está disponible en la web. Cruzamos los dedos para que vuelva pronto.