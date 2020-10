Elisa Serrano ha encontrado en Zara Kids el vestido más deseado por las chicas bajitas y por las que adoran llevar camisas con cuello bobo

Va a volar en 3, 2,...

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

No es fácil ser bajita. Y no porque cada vez que vas al supermercado y la leche está colocada en la última balda tengas que pedir ayuda, que es algo a los que las chicas que medimos menos de 1.50 m. estamos más que acostumbradas, sino porque al final nos gastamos más dinero en ropa que el resto. Somos plenamente conscientes de que después de ir de compras toca visita a la modista, que nos arregla el largo de las mangas, el bajo de los pantalones y nos deja perfectas las faldas y los vestidos a la altura que queremos. Solo nosotras sabemos el alivio que se siente cuando en el probador de una tienda nos damos cuenta de que no hay que hacerle ningún arreglo a la prenda, que suele ser en muy pocas ocasiones pero las hay, sobre todo cuando vamos a las secciones de niños, tipo Zara Kids. Y precisamente de Zara Kids es el vestido de Elisa Serrano del que nos hemos enamorado.

Si se te escaparon las botas 'cowboy' metalizadas de Zara que TODAS llevan en Instagram, ve a la sección de niño porque están hasta la talla 40 (y todavía más bonitas)

El vestido de Zara Kids perfecto para chicas bajitas está rebajado (y se agota)

En una de sus últimas fotos de Instagram, Elisa Serrano ha lucido un minivestido perfecto para el otoño y que será el más deseado de las chicas bajitas. Con estampado patchwork, la influencer ha combinado un pichi cuello recto con una camisa blanca de cuello bobo y unas botas de caña alta de suela track.

Si te gusta, tiene todas papeletas de que es el nuevo objeto de deseo porque las tallas más grandes han volado en la web. A la venta por 39,95€, quedan todas las tallas excepto la 11-12, creada para chicas de 1,52 m. Eso sí, si eres más bajita, la talla 10, de la que todavía quedan existencias.