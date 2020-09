La propuesta para la 'vuelta al cole' de Mango será la salvación para las más bajitas.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

¡Por fin una colección para chicas bajitas! Eso es lo que hemos pensado cuando hemos descubierto lo nuevo de Mango, porque está especialmente diseñada para las que medimos en torno a 1'60. ¿La sorpresa? Que en realidad no se trata de una cápsula 'petite', sino de la nueva línea Teen que la marca catalana ha creado pensando en la vuelta al cole de las adolescentes de la casa... y, en serio, reúne todo lo que queremos para nosotras en la nueva temporada.

Puede que las mujeres altas no lo sepan aún pero, para quienes siempre tienen que arreglar los vaqueros, faldas o vestidos de talla estándar para recortarle unos centímetros al bajo, es un secreto a voces: las colecciones infantiles de tiendas como Zara, Uniqlo o Mango van como anillo al dedo para las más bajitas.

En este caso, además, al tratarse de una propuesta para adolescentes de entre 11 y 15 años, una edad en la que los más jóvenes ya empiezan a preocuparse por cuestiones de estilo, los patrones, tejidos y estampados de las prendas siguen las mismas tendencias que podríamos encontrar en las colecciones de otoño de adulto. Ya te avisamos: si tienes una hija, a partir de ahora vas a querer compartir armario con ella y quizás empieces a ser tú la que tomes prestadas algunas prendas y complementos de su propiedad (y no al contrario como es habitual).

Por ejemplo, hay un vestido 'midi' de flores con caída escalonada que estamos deseando probarnos, unos botines 'cowboy' que pueden sustituir a los que no te quitabas el año pasado (disponibles hasta la talla 38) y un abrigo de pelo sintético que nos ha hecho soñar con los no tan lejanos looks de invierno. Compruébalo tú misma.

Eso sí, si vas a comprar 'online', la clave para acertar es tener muy presente la guía de tallas de Mango, donde se especifican las medidas de cada pieza; pero ya te adelantamos que la talla 13-14 años se corresponde con una altura de 1,64 metros, por lo que no hay fallo: ¡seguro que te queda de lujo!